  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Итудис се сбогува с България, но не напълно

Итудис се сбогува с България, но не напълно

  • 5 дек 2025 | 01:03
  • 233
  • 0

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис изрази благодарността си към България за подкрепата и възможността израелският тим да играе мачовете си от Евролигата у нас. Апоел се завръща за следващото си домакинство в турнира - срещу Цървена звезда на 16 декември, в Тел Авив, но е много вероятно да играе още срещи на българска земя поради различни договорки. Итудис коментира и трудната победа в Ботевград над АСВЕЛ Вильорбан.

"Поздравявам отбора. Успяхме, въпреки силната им игра, особено тази на Нандо (Де Коло - б.р.) и, разбира се, на останалата част от отбора. Бяха добре подготвени и изиграха добър мач. Успяхме да вземем ранен аванс от 13–15 точки, помислихме си, че ще е лесно и спряхме да играем. Спряхме да мислим за индивидуалните ни задачи, проблемът беше извън баскетбола.

Когато изоставахме с 11 точки шест минути преди края, имахме куража, вярата, отговорността, за да успеем да спечелим. Ясно е, че имаме много работа. Все пак сме нов отбор, с нови индивидуалности. Казвам го още от първия ден – ако успеем да създадем химия в отбора, всеки ще се бори за отбора. Имаме нужда от повече от пет играча, това беше проблем. Завършихме с 21:3 края на мача, а това говори за потенциала, който притежаваме. Трябва да разгърнем този потенциал, това е нашата работа", сподели Итудис.

"Във връзка със завръщането ни в Израел — това е нещо изключително важно. Искам да благодаря на всички отбори, които гласуваха положително за това. Макаби, ние и другите отбори, участващи в Еврокъп или други турнири, ще имаме възможност да играем у дома пред нашите фенове.

В същото време искам да благодаря на българските власти и хора, затова че ни приеха тук. Струва ми се, че ще се виждаме отново, защото има много мачове да се играят извън Израел поради различни договорки. Затова искам да ви пожелая Весела Коледа и до скоро виждане", завърши именитият гръцки специалист.

Снимки: Борислав Трошев

