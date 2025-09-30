Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Колин Малкълм пред Sportal.bg: Феновете разбиха тотално всичките ми очаквания

Колин Малкълм пред Sportal.bg: Феновете разбиха тотално всичките ми очаквания

  • 30 сеп 2025 | 23:31
  • 2904
  • 0

Крилото на Апоел Тел Авив Колин Малкълм сподели пред Sportal.bg, че той и съотборниците му са изпълнили целта си срещу Барселона - историческа първа победа за израелския тим в Евролигата. При това, тя бе постигната на българска земя - в зала “Арена София”.

- Поздравления за победата. Първи мач, първа победа в Евролигата, как се чувстваш сега?

- Чувствам се страхотно, разбира се, това беше целта - клубът да запише историческа първа победа. Успяхме да го постигнем и чувството е прекрасно.

- Какво би искал да кажеш на феновете? Атмосферата беше прекрасна.

- О, беше страхотно. Не знаех какво да очаквам, колко хора ще идват на мачовете, но феновете разбиха тотално всичките ми очаквания. Беше прекрасно с всички тези фенове, тази атмосфера, енергията в залата - всичко това ни даде допълнителен импулс за победата.

- Какъв е коментарът ти за самия мач?

- Честно казано, радвам се, че изпълнихме целта си и грабнахме първата победа. Свършихме си работата, друго не знам какво бих могъл да коментирам.

- Следващият ви мач е много труден - в Турция. Това няма да е домакински мач, няма да имате същата подкрепа от публиката, какви са очакванията ти за тази среща?

- Очаквам да изглеждаме малко по-добре в защита. Чака ни битка, всеки мач от Евролигата е битка. Трябва да сме готови за това.

- Благодаря ти и успех!

Снимки: Борислав Трошев

