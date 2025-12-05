Илайджа Брайънт: Радваме се, че успяхме да постигнем победа срещу един много добър отбор

Крилото-гард на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт заяви след трудната победа на лидера в класирането на Евролигата с 87:80 срещу последния АСВЕЛ Вильорбан в Ботевград, че френският тим е "много добър отбор" и да спечелиш мач в този турнир никога не е лесно.

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

"Победите в Евролигата никога не са лесни. Радваме се, че успяхме да постигнем още една победа. Те са много добър отбор. Предстои ни още много работа. Ще гледаме записи. Виртус Болоня е още един много талантлив отбор с опасни играчи, но ще се порадваме на победата днес и ще се фокусираме върху Виртус Болоня по-късно", сподели Брайънт.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев