  4. Илайджа Брайънт: Радваме се, че успяхме да постигнем победа срещу един много добър отбор

Илайджа Брайънт: Радваме се, че успяхме да постигнем победа срещу един много добър отбор

  • 5 дек 2025 | 00:27
  • 165
  • 0

Крилото-гард на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт заяви след трудната победа на лидера в класирането на Евролигата с 87:80 срещу последния АСВЕЛ Вильорбан в Ботевград, че френският тим е "много добър отбор" и да спечелиш мач в този турнир никога не е лесно.

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград
Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

"Победите в Евролигата никога не са лесни. Радваме се, че успяхме да постигнем още една победа. Те са много добър отбор. Предстои ни още много работа. Ще гледаме записи. Виртус Болоня е още един много талантлив отбор с опасни играчи, но ще се порадваме на победата днес и ще се фокусираме върху Виртус Болоня по-късно", сподели Брайънт.

Снимки: Борислав Трошев

