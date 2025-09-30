Дан Отуру за атмосферата в "Арена София": Беше много хубаво, ще чакаме с нетърпение всеки следващ домакински мач

Един от най-добрите при победата на Апоел Тел Авив със 103:87 над Барселона в “Арена София” в среща от първия кръг на Евролигата - центърът Даниел Отуру, сподели, че ще чака с нетърпение следващия домакински мач на израелския тим, защото е останал впечатлен от атмосферата в залата и многобройната публика.

- Поздравления за победата. Първи мач, първа победа. Коментарът ти за мача?

- Първо и преди всичко слава на Всемогъщия Бог, за това, че ни даде възможността да излезем на терена и да се състезаваме. Съперникът ни е много добър отбор. Направихме много добри и много лоши неща, но това е красотата на спорта. Трябва да гледаме на нещата ден за ден и да се опитаме да градим върху основата, която положихме днес.

- Как оценяваш атмосферата в залата тук?

- Беше много хубаво, много хора ни подкрепяха и това е нещо, което ще чакаме с нетърпение всеки следващ път, когато играем тук.

- Имахте много добра предсезонна подготовка. Какво е чувството да играете толкова добре тук, в първия мач от Евролигата?

- Чувството е хубаво, но в края на краищата това е просто един мач, така че, когато се събудим утре, трябва да се фокусираме върху следващия мач. Това е нещото, което чакам с нетърпение.

- Какво беше чувството да играете заедно с Илайджа (Брайънт - б.р.) и още нещо - следващият ви мач е срещу бившия ти отбор Анадолу.

- Почти три години вече играем заедно с него. Той е много добър играч, прекрасен съотборник и просто е хубаво да имам до мен в съблекалнята момче като него. Ще видим какво ще се случи срещу Ефес, просто трябва да се подготвим и да се опитаме да спечелим срещата.

- Изиграхте много добър мач цялостно като отбор, над 50% от зоната за три точки, над 60% за две. Можем ли да очакваме това нещо от вас през целия сезон? Беше ли това заявка от ваша страна?

- Не искам да урочасам нищо, просто ще кажа, че ще продължим да работим здраво на тренировките и ще се опитаме да бъдем по-добри от предния ден.

- Ти направи страхотен мач. Може ли да се каже, че процесът на адаптация е приключил?

- В края на краищата сезонът е дълъг, ще има нови предизвикателства и препятствия по пътя през годината. Каквото и да ми се изпречи на пътя, аз просто ще се опитам да се концентрирам върху това да го преодолея и да бъда най-добрата версия на себе си за мен и моите съотборници.

- Следващият ви домакински мач е срещу Макаби Тел Авив. Какво би искал да кажеш на феновете на вашия отбор в Израел?

- Ще излезем и ще опитаме да вземем тази победа за вас. Очевидно, това е много важен мач срещу най-големия ни съперник, така че ни очаква вълнуваща атмосфера. Ще дадем всичко от себе си, за да направим това, което се иска от нас.

- Благодаря и успех!

Снимки: Борислав Трошев