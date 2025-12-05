Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Освиркван от собствените си фенове, Партизан надви Байерн

Освиркван от собствените си фенове, Партизан надви Байерн

  • 5 дек 2025 | 00:12
  • 269
  • 0
Освиркван от собствените си фенове, Партизан надви Байерн

Партизан надви Байерн Мюнхен с 92:85 в мач от 14-ия кръг на Евролигата и така записа пета победа на европейската сцена този сезон.

Интересно за отбелязване е, че играчите на Партизан бяха освирквани в собствената си зала тази вечер, поне през първото полувреме. По този начин навиячите изразиха позицията си след оставката и раздялата на клуба с легендарния треньор Желко Обрадович, за когото стана ясно в последните дни, че не е успявал да намери общ език с поне няколко от баскетболистите на сръбския тим.

Освиркван беше целият отбор - при излизането на терена и представянето, а също и ръководството на клуба и новият треньор Мирко Оцоколич. Най-сериозните освирквания отнесе Тайрик Джоунс - буквално при всеки свой контакт с топката, а особено при забивка и закачане на ринга. Не бяха пожалени от феновете още Джабари Паркър, Стърлинг Браун и капитанът Ваня Маринкович. Стигна се дотам, че добрите отигравания на Владимир Лучич и Айзея Майк за Байерн бяха посрещани с по-големи аплодисменти от точките на баскетболистите на Партизан. С изключение на Айзйк Бонга, който няколко пъти беше награден с гръмогласни аплодисменти.

След бурната седмица, белязана от внезапната оставка на Желко Обрадович, вълна от недоволство на феновете, публични изявления на президента на клуба Остоя Мияйлович, а след това и на доскорошния старши треньор на "черно-белите" Желко Обрадович, се очакваше баскетболистите на Партизан да покажат някаква реакция срещу Байерн.

Такава имаше и след три поредни загуби и серия от много лоши резултати, Партизан записа победа в Евролигата, макар и срещу противник, който също не се намира в цветущо състояние.

Дуейн Уошингтън вкара 22 точки за Партизан, а 21 плюс 10 борби добави Тайрик Джоунс. За баварците 25 точки реализира Спенсър Динуиди, а със 17 се отчете Владимир Лучич.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Отложиха мача Олимпиакос - Фенербахче

Отложиха мача Олимпиакос - Фенербахче

  • 4 дек 2025 | 20:22
  • 5553
  • 1
Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

  • 4 дек 2025 | 23:02
  • 4219
  • 0
Емоции, разгроми и отложен мач в кръга от Евролигата

Емоции, разгроми и отложен мач в кръга от Евролигата

  • 4 дек 2025 | 23:40
  • 3283
  • 0
Монако подписа с бивш шампион в НБА

Монако подписа с бивш шампион в НБА

  • 4 дек 2025 | 18:53
  • 893
  • 0
Барселона демонстрира намерение да подпише нов 10-годишен договор с Евролигата

Барселона демонстрира намерение да подпише нов 10-годишен договор с Евролигата

  • 4 дек 2025 | 12:26
  • 807
  • 0
Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

  • 4 дек 2025 | 07:15
  • 3772
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 165934
  • 740
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 31124
  • 74
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 27508
  • 49
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

  • 4 дек 2025 | 23:53
  • 9228
  • 28
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 4945
  • 11
Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

  • 4 дек 2025 | 23:02
  • 4219
  • 0