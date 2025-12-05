Освиркван от собствените си фенове, Партизан надви Байерн

Партизан надви Байерн Мюнхен с 92:85 в мач от 14-ия кръг на Евролигата и така записа пета победа на европейската сцена този сезон.

Интересно за отбелязване е, че играчите на Партизан бяха освирквани в собствената си зала тази вечер, поне през първото полувреме. По този начин навиячите изразиха позицията си след оставката и раздялата на клуба с легендарния треньор Желко Обрадович, за когото стана ясно в последните дни, че не е успявал да намери общ език с поне няколко от баскетболистите на сръбския тим.

Освиркван беше целият отбор - при излизането на терена и представянето, а също и ръководството на клуба и новият треньор Мирко Оцоколич. Най-сериозните освирквания отнесе Тайрик Джоунс - буквално при всеки свой контакт с топката, а особено при забивка и закачане на ринга. Не бяха пожалени от феновете още Джабари Паркър, Стърлинг Браун и капитанът Ваня Маринкович. Стигна се дотам, че добрите отигравания на Владимир Лучич и Айзея Майк за Байерн бяха посрещани с по-големи аплодисменти от точките на баскетболистите на Партизан. С изключение на Айзйк Бонга, който няколко пъти беше награден с гръмогласни аплодисменти.

След бурната седмица, белязана от внезапната оставка на Желко Обрадович, вълна от недоволство на феновете, публични изявления на президента на клуба Остоя Мияйлович, а след това и на доскорошния старши треньор на "черно-белите" Желко Обрадович, се очакваше баскетболистите на Партизан да покажат някаква реакция срещу Байерн.

Такава имаше и след три поредни загуби и серия от много лоши резултати, Партизан записа победа в Евролигата, макар и срещу противник, който също не се намира в цветущо състояние.

Дуейн Уошингтън вкара 22 точки за Партизан, а 21 плюс 10 борби добави Тайрик Джоунс. За баварците 25 точки реализира Спенсър Динуиди, а със 17 се отчете Владимир Лучич.

Снимки: Imago