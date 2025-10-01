Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 1 окт 2025 | 10:17
  • 171
  • 0
MotoGP вече короняса своя световен шампион за 2025 година, но до края на сезона остават още пет кръга, а първият от тях ще се проведе този уикенд на пистата „Мандалика“. Тук може да намерите пълната програма на Гран При на Индонезия, а всички часове са в българско време.

Петък (3 октомври):
4:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
4:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
5:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
8:15 часа – Moto3 официална тренировка
9:05 часа – Moto2 официална тренировка
10:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (4 октомври):
3:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
4:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
5:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
5:50 часа – MotoGP квалификация
7:45 часа – Moto3 квалификация
8:40 часа – Moto2 квалификация
10:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (5 октомври):
5:40 часа – MotoGP загрявка
7:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
8:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
10:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

Снимки: Sportal.bg

