Бедзеки излезе начело в Индонезия, шампионът Маркес извън топ 10 след две падания

Марко Бедзеки излезе начело в края на официална тренировка преди Гран При на Индонезия, в която световният шампион Марк Маркес регистрира две падания и остана извън топ 10.

Така за първи път от началото на сезона в MotoGP испанецът ще трябва да участва в първата фаза на квалификацията, след като до момента той беше единствения пилот, който неизменно влизаше в топ 10 в края на петъчните тренировки. Днес той завърши на 0.068 секунди зад своя по-малък брат Алекс, който грабна последна директна квота за решителните 15 минути на битката за полпозишъна утре.

Иначе в челото Бедзеки зае първото място с обиколка за 1:29.240 и аванс от цели 0.408 пред Фермин Алдегер, който се класира втори. Тройката с изоставане от 0.424 оформи Педро Акоста, а в топ 5 попаднаха още Лука Марини и Раул Фернандес. Освен тях директно за втората фаза на квалификацията утре се класираха още Жоан Мир, Фабио Куартараро, Алекс Ринс, Мигел Оливейра и Алекс Маркес.

Освен Марк Маркес, който направи две падания, от които второто беше доста тежко, на земята в рамките на вторите 60 минути за подготовка на „Мандалика“ се озоваха още Йоан Зарко, Сомкиат Чантра, Алекс Маркес и Енеа Бастианини. Паданията на Алекс Маркес, Зарко, който също падна два пъти, и Бастинини в края доведоха до изкарването на жълтите флагове, които повлияха на битката за местата в топ 10.

Second crash of the day and it's a bigger one for @marcmarquez93 who is in P20 🤯#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/3jSpwvQmFk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2025

Уикендът за Гран При на Индонезия, 18-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 5:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка на „Мандалика“. Веднага след нейния край, в 5:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартира за спринта и състезанието на остров Ломбок.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages