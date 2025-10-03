Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бедзеки излезе начело в Индонезия, шампионът Маркес извън топ 10 след две падания

Бедзеки излезе начело в Индонезия, шампионът Маркес извън топ 10 след две падания

  • 3 окт 2025 | 11:13
  • 1091
  • 0
Бедзеки излезе начело в Индонезия, шампионът Маркес извън топ 10 след две падания

Марко Бедзеки излезе начело в края на официална тренировка преди Гран При на Индонезия, в която световният шампион Марк Маркес регистрира две падания и остана извън топ 10.

Така за първи път от началото на сезона в MotoGP испанецът ще трябва да участва в първата фаза на квалификацията, след като до момента той беше единствения пилот, който неизменно влизаше в топ 10 в края на петъчните тренировки. Днес той завърши на 0.068 секунди зад своя по-малък брат Алекс, който грабна последна директна квота за решителните 15 минути на битката за полпозишъна утре.

Иначе в челото Бедзеки зае първото място с обиколка за 1:29.240 и аванс от цели 0.408 пред Фермин Алдегер, който се класира втори. Тройката с изоставане от 0.424 оформи Педро Акоста, а в топ 5 попаднаха още Лука Марини и Раул Фернандес. Освен тях директно за втората фаза на квалификацията утре се класираха още Жоан Мир, Фабио Куартараро, Алекс Ринс, Мигел Оливейра и Алекс Маркес.

Освен Марк Маркес, който направи две падания, от които второто беше доста тежко, на земята в рамките на вторите 60 минути за подготовка на „Мандалика“ се озоваха още Йоан Зарко, Сомкиат Чантра, Алекс Маркес и Енеа Бастианини. Паданията на Алекс Маркес, Зарко, който също падна два пъти, и Бастинини в края доведоха до изкарването на жълтите флагове, които повлияха на битката за местата в топ 10.

Уикендът за Гран При на Индонезия, 18-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 5:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка на „Мандалика“. Веднага след нейния край, в 5:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартира за спринта и състезанието на остров Ломбок.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 3 окт 2025 | 09:55
  • 10834
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 3 окт 2025 | 09:54
  • 3283
  • 0
Планинско "Варна" – финалът на шампионата в памет на Тодор Славов

Планинско "Варна" – финалът на шампионата в памет на Тодор Славов

  • 3 окт 2025 | 08:32
  • 387
  • 0
Лука Марини над всички в откриващата тренировка в Индонезия

Лука Марини над всички в откриващата тренировка в Индонезия

  • 3 окт 2025 | 06:45
  • 2850
  • 0
Пиастри не е направил нищо специално, за да се отърси от провала в Азербайджан

Пиастри не е направил нищо специално, за да се отърси от провала в Азербайджан

  • 2 окт 2025 | 20:18
  • 1066
  • 0
Марк Маркес с шанс да изравни постижение на Валентино Роси този уикенд

Марк Маркес с шанс да изравни постижение на Валентино Роси този уикенд

  • 2 окт 2025 | 19:31
  • 2802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12508
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5779
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1435
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1768
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4343
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29776
  • 8