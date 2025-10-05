Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

Хосе Антонио Руеда си гарантира световната титла в Moto3 за 2025 година, след като спечели своята осма победа за сезона, триумфирайки в надпреварата за Гран При на Индонезия на пистата „Мандалика“, която беше спряна обиколка преди финала.
Испанецът стигна до победата на остров Ломбок след типичното си силно каране във втората половина на състезателната дистанция. То му позволи да влезе в челната група, в която компания му правиха още стартиралият първи Адриан Фернандес, Максимо Куилес и Давид Муньос.
Тяхната битка обаче беше решена от два отделни инцидента, в които потърпевши бяха всички освен Руеда. Първи Куилес скъси деветия завой, за което беше наказан с минаване през дългата обиколка и той изтърпя своята санкция в предпоследния тур на състезанието то 20 обиколки.
За лош късмет на испанеца секунди по-късно надпреварата беше прекратена в резултат на инцидента на Муньос в 12-ия завой, който настъпи след контакт с Фернандес. Заради него Фернандес беше наказан с двойно минаване през дългата обиколка, което беше трансформирано в 6-секундна санкция, която смъкна испанеца на седмото място след финала.
Куилес пък беше наказан с три секунди след финала, въпреки че той реално изтърпя наказанието си, но заради връщането на резултатите до последната пълна обиколка това реално беше нулирано и той трябваше да бъде наказан още веднъж. Така той финишира на четвъртото място зад Руеда, Лука Лунета и Гуидо Пини, които оформиха подиума в Гран При на Индонезия.
Зад тях в топ 10 попаднаха още Фернандес, Анхел Пикерас, Рюсей Яманака, Стефано Непа и Джоел Келсо. Точки от 18-я кръг за сезон 2025 взеха още Матео Бертеле, Денис Фоджа, Рушей Муудли, Марко Морели и Еди О'Шей.
В генералното класиране Руеда е лидер с актив от 340 точки и непреодолим аванс от 109 пункта пред Пикерас. Трети с общо 217 точки на своята сметка е Куилес, който може да стане вицешампион, въпреки че има пропуснати общо четири кръга през сезон.
До края на кампанията в Moto3 остават още четири състезателни уикенда, а първият от тях ще се проведе след две седмици, когато световният шампионат по мотоциклетизъм на писта ще се насочи към „Филип Айлънд“ за Гран При на Австралия.
Снимки: Gettyimages