Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

Хосе Антонио Руеда си гарантира световната титла в Moto3 за 2025 година, след като спечели своята осма победа за сезона, триумфирайки в надпреварата за Гран При на Индонезия на пистата „Мандалика“, която беше спряна обиколка преди финала.

YOUR 2025 #Moto3 WORLD CHAMPION IS @ruedajr99! 👑



The Spaniard seals his first title with a win in Mandalika! 🥇#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/CB5eySHxeU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

Испанецът стигна до победата на остров Ломбок след типичното си силно каране във втората половина на състезателната дистанция. То му позволи да влезе в челната група, в която компания му правиха още стартиралият първи Адриан Фернандес, Максимо Куилес и Давид Муньос.

Тяхната битка обаче беше решена от два отделни инцидента, в които потърпевши бяха всички освен Руеда. Първи Куилес скъси деветия завой, за което беше наказан с минаване през дългата обиколка и той изтърпя своята санкция в предпоследния тур на състезанието то 20 обиколки.

За лош късмет на испанеца секунди по-късно надпреварата беше прекратена в резултат на инцидента на Муньос в 12-ия завой, който настъпи след контакт с Фернандес. Заради него Фернандес беше наказан с двойно минаване през дългата обиколка, което беше трансформирано в 6-секундна санкция, която смъкна испанеца на седмото място след финала.

Куилес пък беше наказан с три секунди след финала, въпреки че той реално изтърпя наказанието си, но заради връщането на резултатите до последната пълна обиколка това реално беше нулирано и той трябваше да бъде наказан още веднъж. Така той финишира на четвъртото място зад Руеда, Лука Лунета и Гуидо Пини, които оформиха подиума в Гран При на Индонезия.

Maximo Quiles also loses his podium place due to incorrectly serving his Long Lap Penalty ⚠️



He ends up in 4th 👀#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/0IAz9reWxI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

Зад тях в топ 10 попаднаха още Фернандес, Анхел Пикерас, Рюсей Яманака, Стефано Непа и Джоел Келсо. Точки от 18-я кръг за сезон 2025 взеха още Матео Бертеле, Денис Фоджа, Рушей Муудли, Марко Морели и Еди О'Шей.

В генералното класиране Руеда е лидер с актив от 340 точки и непреодолим аванс от 109 пункта пред Пикерас. Трети с общо 217 точки на своята сметка е Куилес, който може да стане вицешампион, въпреки че има пропуснати общо четири кръга през сезон.

До края на кампанията в Moto3 остават още четири състезателни уикенда, а първият от тях ще се проведе след две седмици, когато световният шампионат по мотоциклетизъм на писта ще се насочи към „Филип Айлънд“ за Гран При на Австралия.

Снимки: Gettyimages