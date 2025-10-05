Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

Диого Морейра спечели своята трета победа за сезона в Moto2, след като триумфира по доминантен начин в надпреварата за Гран При на Индонезия на „Мандалика“.

Бразилецът, който се очаква съвсем скоро да бъде обявен като пилот на LCR Хонда в MotoGP за 2026 година, не направи най-доброто потегляне от полпозишъна, което позволи на Изан Гевара да поведе в началото. Световният шампион в Moto3 за 2022 година обаче допусна лека неточност в средата на втория тур и Морейра нямаше нужда от втора покана, за да излезе начело и повече да не погледне назад до финала на дистанцията от 22 обиколки.

При минаването покрай карирания флаг бразилецът спечели с аванс от 4.6 секунди пред лидера в световния шампионат Мануел Гонсалес, който ограничи максимално щетите в битката за титлата с Морейра. За Гонсалес това е първо качване на подиума от Гран При на Унгария в средата на август насам, а той дойде след една здрава битка с Гевара в първите седем тура на надпреварата.

A bit of a back and forth between Guevara and @18ManuGonzalez with the latter sticking it in P2 ⚔️#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/MO39ydAOol — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

След това Гонсалес се възползва и от грешката на Дани Олгадо, който падна от второто място в края на шестата обиколка. Един тур по-рано вторият пилот на Аспар Давид Алонсо също напусна надпреварата след грешка в края на обиколката, но падането на колумбиеца беше далеч по-тежко и той се приземи на своята глава, но за щастие се изправи след известно забавяне.

Отпаданията на Олгадо и Алонсо позволиха на Гевара да стигне до една сравнително спокойна трета позиция зад Морейра и Гонсалес. Четвърти на 1.7 зад бившия шампион в най-малкия клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта финишира Арон Канет, а челната петица на „Мандалика“ допълни Бари Балтус.

Зад тях Алберт Ареняс, Джо Робъртс, Иван Ортола, Колин Вейер и Джейк Диксън оформиха топ 10 в надпреварата за Гран При на Индонезия. Точки от 18-я старт за сезон 2025 взеха още Адриан Уертас, Дарин Биндър, Сена Аджиъс, Аюму Сасаки и Алонсо Лопес.

В генералното класиране Гонсалес остава начело с актив от 258 точки и аванс от 29 пред днешния победител Морейра. Двамата са единствените реални претенденти за титлата преди финалните четири кръга за сезона, тъй като заемащият третото място Канет изостава с 56 пункта от лидера Гонсалес.

Could not win but @18manugonzalez lost the minimum amount of points to Moreira 💪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/lFgWv7fYxc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

Битката за световната титла в Moto2 за 2025 година продължава след две седмици с едно от най-големите зрелища в световния шампионат – Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“.

Снимки: MotoGP