Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

  • 5 окт 2025 | 08:57
  • 117
  • 0
Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

Диого Морейра спечели своята трета победа за сезона в Moto2, след като триумфира по доминантен начин в надпреварата за Гран При на Индонезия на „Мандалика“.

Бразилецът, който се очаква съвсем скоро да бъде обявен като пилот на LCR Хонда в MotoGP за 2026 година, не направи най-доброто потегляне от полпозишъна, което позволи на Изан Гевара да поведе в началото. Световният шампион в Moto3 за 2022 година обаче допусна лека неточност в средата на втория тур и Морейра нямаше нужда от втора покана, за да излезе начело и повече да не погледне назад до финала на дистанцията от 22 обиколки.

При минаването покрай карирания флаг бразилецът спечели с аванс от 4.6 секунди пред лидера в световния шампионат Мануел Гонсалес, който ограничи максимално щетите в битката за титлата с Морейра. За Гонсалес това е първо качване на подиума от Гран При на Унгария в средата на август насам, а той дойде след една здрава битка с Гевара в първите седем тура на надпреварата.

След това Гонсалес се възползва и от грешката на Дани Олгадо, който падна от второто място в края на шестата обиколка. Един тур по-рано вторият пилот на Аспар Давид Алонсо също напусна надпреварата след грешка в края на обиколката, но падането на колумбиеца беше далеч по-тежко и той се приземи на своята глава, но за щастие се изправи след известно забавяне.

Отпаданията на Олгадо и Алонсо позволиха на Гевара да стигне до една сравнително спокойна трета позиция зад Морейра и Гонсалес. Четвърти на 1.7 зад бившия шампион в най-малкия клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта финишира Арон Канет, а челната петица на „Мандалика“ допълни Бари Балтус.

Зад тях Алберт Ареняс, Джо Робъртс, Иван Ортола, Колин Вейер и Джейк Диксън оформиха топ 10 в надпреварата за Гран При на Индонезия. Точки от 18-я старт за сезон 2025 взеха още Адриан Уертас, Дарин Биндър, Сена Аджиъс, Аюму Сасаки и Алонсо Лопес.

В генералното класиране Гонсалес остава начело с актив от 258 точки и аванс от 29 пред днешния победител Морейра. Двамата са единствените реални претенденти за титлата преди финалните четири кръга за сезона, тъй като заемащият третото място Канет изостава с 56 пункта от лидера Гонсалес.

Битката за световната титла в Moto2 за 2025 година продължава след две седмици с едно от най-големите зрелища в световния шампионат – Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“.

Снимки: MotoGP

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Леклер: Дори не сме близо до най-бързите

Леклер: Дори не сме близо до най-бързите

  • 4 окт 2025 | 20:25
  • 1320
  • 1
Официално: Пилотите на Уилямс са дисквалифицирани

Официално: Пилотите на Уилямс са дисквалифицирани

  • 4 окт 2025 | 20:04
  • 2681
  • 0
Хамилтън иска промяна във Ферари след днешната квалификация

Хамилтън иска промяна във Ферари след днешната квалификация

  • 4 окт 2025 | 19:51
  • 3725
  • 0
Ландо Норис: Това са Ред Бул, те винаги се оплакват

Ландо Норис: Това са Ред Бул, те винаги се оплакват

  • 4 окт 2025 | 19:11
  • 2228
  • 1
Пилотите на Уилямс са заплашени от дисквалификация в Сингапур

Пилотите на Уилямс са заплашени от дисквалификация в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 18:51
  • 1285
  • 0
Верстапен: Битката за първото място можеше да е по-оспорвана

Верстапен: Битката за първото място можеше да е по-оспорвана

  • 4 окт 2025 | 17:39
  • 1751
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 4964
  • 34
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 114387
  • 190
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 5263
  • 0
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 45818
  • 15
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 2582
  • 0
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 991
  • 0