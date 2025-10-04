Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия

Марко Бедзеки спечели своя втори спринт за сезона в MotoGP, след като триумфира по драматичен начин в късото състезание на пистата „Мандалика“ в Индонезия.

Доминаторът от началото на уикенда на остров Ломбок направи кошмарен старт от полпозишъна и в средата на първата обиколка той се движеше едва осми. След това обаче той постепенно си проправи път напред през колоната, за да се стигне до финалния тур, в който той догони лидера Фермин Алдегер, който водеше от самото начало.

Бедзеки атакува пилота на Грезини Дукати с много късно спирането за 11-ия завой, след което парира опита за контра на испанеца в подхода за 13-ия завой, за да спечели с аванс от само 0.157 секунди. За сравнение в квалификацията по-рано днес Бедзеки победи Алдегер в спора за полпозишъна с преднина от 0.398 секунди.

Трети зад Бедзеки и Алдегер финишира пилотът на Тракхаус Априлия Раул Фернандес, а челната петица оформиха Жоан Мир и Алекс Маркес. Лука Марини пресече финалната линия на шестата позиция, но той е разследван за нарушение на правилата за минимално налягане в гумите, което може да му донесе наказание от 8 секунди.

A solid 6th place for Luca Marini but he's being investigated due to tyre pressure ⚠️#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/6IoGOwLFBN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2025

За момента седми се класира световният шампион Марк Маркес, който трябваше да минава и през дългата обиколка заради контакт с Алекс Ринс в първата обиколка. Това наказание обаче не е единствената причина за това сравнително слабо представяне на пилота на Дукати, който от началото на уикенда не се представя на нивото, което бяхме свикнали да виждаме от него до момента през 2025 година.

Последните две места в зоната на точките бяха завоювани от съотборниците във VR46 Дукати Франко Морбидели и Фабио Ди Джанантонио. До финала на спринта стигнаха още Мигел Оливейра, Брад Биндър, Джак Милър, Ринс и Франческо Баная, който за 13 обиколки натрупа изоставане от над 29 секунди спрямо победителя Бедзеки.

В генералното класиране шампионът Марк Маркес има актив от 544 точки и аванс от 198 пред своя по-малък брат Алекс, който води със 72 пункта пред Баная в спора за второто място в крайното класиране. След победата си днес Бедзеки се доближи на само 20 точки от двукратния световен първенец в битката за бронзовия медал в края на сезона.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия

Състезанието за Гран При на Индонезия, 18-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за 10:00 часа българско време утре сутринта и то ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages