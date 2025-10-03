Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Лука Марини над всички в откриващата тренировка в Индонезия

  • 3 окт 2025 | 06:45
  • 2114
  • 0
Лука Марини над всички в откриващата тренировка в Индонезия

Броени дни след подиума на Жоан Мир в Гран При на Япония неговият съотборник в Хонда Лука Марини стартира състезателния уикенд за Гран При на Индонезия в MotoGP с най-доброто време в първата свободна тренировка на „Мандалика“.

В самия край на 45-минутната сесия италианецът успя да завърти обиколка за 1:30.809, с която той оглави класирането с аванс от 0.136 секунди пред Педро Акоста от КТМ. Двамата бяха единствените пилоти, които слязоха под 1:31 за обиколка в рамките на първата тренировка, тъй като заелият третото място Марко Бедзеки завърши с пасив от 0.237 спрямо Марини.

Четвърти с пасив от 0.426 се нареди Алекс Ринс от Ямаха, а челаната петица беше оформена от световния шампион Марк Маркес, който изостана с 0.462 от първото място. Така всеки един от петте производителя в MotoGP имаше по един свой представител в топ 5 в края на първите 45 минути за подготовка на остров Ломбок.

Доминаторът от Гран При на Япония Франческо Баная, който на „Мотеги“ спечели квалификацията, спринта и състезанието, се нареди едва 17-и, изоставайки с 1.091 от Марини. Важно е да се отбележи, че пилотът на Хонда оглави класирането, след като сложи нова предна гума в края на сесията, каквата използваха още Акоста, Джак Милър, Фабио Ди Джанантонио, Раул Фернандес, Йоан Зарко, Брад Биндър, Маверик Винялес, Фермин Алдегер, Енеа Бастианини и Сомкиат Чантра.

Първата подготвителна сесия на „Мандалика“ беше доминирана от много ниските нива на сцепление, които направиха задачата на пилотите доста сложна. Голяма част от състезателите имаха моменти, в които бяха близо до падане, но такова регистрира единствено Алдегер, който изпусна предницата на своя мотор в осмия завой още в шестата минута на сесията.

Уикендът за Гран При на Индонезия, 18-и кръг за 2025 в MotoGP, продължава в 10:00 часа българско време с официалната тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

