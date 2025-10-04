Бедзеки разби конкуренцията и грабна доминантен полпозишън в Индонезия

Марко Бедзеки не остави никакви съмнения в това кой е най-бързият пилот на пистата „Мандалика“ този уикенд, грабвайки един доминантен полпозишън за Гран При на Индонезия в MotoGP.

Пилотът на Априлия спечели квалификацията на остров Ломбок с обиколка за 1:28.832, с която той подобри с цели 0.256 секунди абсолютния рекорд на индонезийското трасе и изпревари с умопомрачителните 0.398 Фермин Алдегер, който ще стартира втори. Първата редица на стартовата решетка ще оформи единственият друг пилот с мотор на Априлия този уикенд – Раул Фернандес от екипа на Тракхаус, който бе с 0.452 по-бавен от Бедзеки.

Алекс Ринс беше много близо до това да стартира от първата редица за първи път като пилот на Ямаха, но падане в самия край на квалификацията го остави на четвъртото място с пасив от 0.052 спрямо Фернандес. До Ринс на втората редица ще застанат Педро Акоста и Лука Марини, а на третия ред ще се наредят Алекс Маркес, Фабио Куартараро и световният шампион Марк Маркес.

За него това е най-слабата квалификация от началото на сезона и за първи път той няма да бъде на нито една от първите две редици на стартовата решетка. По-бавни от него във втората фаза на квалификацията бяха единствено Мигел Оливейра, Фабио Ди Джанантонио и Жоан Мир, които ще оформят четвъртия ред на стартовата решетка.

В края на първата фаза на квалификацията най-бърз с време от 1:29.582 беше Ди Джанантонио, който изпревари с 0.088 Марк Маркес и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана съотборникът на Ди Джанантонио във VR46 Дукати Франко Морбидели, който изостана с 0.048 от шампиона Маркес и ще трябва да стартира 13-ти.

Италианецът ще раздели петата редица на стартовата решетка с Джак Милър и Брад Биндър, а само седмица след доминантното си представяне в Япония Франческо Баная ще потегли едва 16-и, разделяйки шестия ред с Енеа Бастианини и Йоан Зарко. Последната редица на стартовата решетка на „Мандалика“ ще оформят Сомкиат Чантра и Маверик Винялес, чието участие в спринта и състезанието на остров Ломбок не е съвсем сигурно.

Уикендът за Гран При на Индонезия, 18-и кръг за 2025 в MotoGP, продължава в 10:00 часа българско време със спринтовата надпревара, която ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

