  2. Наполи
  Нова порция екшън от Шампионската лига

Нова порция екшън от Шампионската лига

  • 1 окт 2025 | 05:37
Нова порция екшън от Шампионската лига

Днес ще се изиграят втората порция мачове от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига. Отново очакваме да станем свидетели на някои вълнуващи сблъсъци по терените на Стария континент, като предпоставки за това не липсват.

И днес програмата стартира с два ранни мача в 19:45 часа. В първия от тях Карабах посреща Копенхаген в опит да затвърди доброто впечатление от първия кръг и да запише нов успех на сметката си.

По същото време играят и Роял Юнион и Нюкасъл. "Свраките" ще търсят първи три точки, но това може да се окаже трудна задача в Белгия.

В 22:00 часа са по-заплетените сблъсъци. Гвоздеят на вечерта със сигурност е сблъсъкът между Барселона и Пари Сен Жермен. Двата тима са сред фаворитите в турнира и всеки от тях ще иска да наложи превъзходството си, макар и на такава ранна фаза.

Друг заплетен мач е този между Виляреал и Ювентус. "Старата госпожа" не убеди на старта и едва се добра до зрелищно 4:4 с Борусия (Дортмунд). Очакванията към италианския гранд са доста големи, но сега предстои повече от коварно гостуване на "жълтата подводница", която може да торпилира всеки, който я подцени.

Друг от фаворитите в турнира в лицето на Манчестър Сити гостува на Монако. На пръв поглед гостите са фаворити на "Луи II", но в Шампионската лига всичко може да се случи, а и монегаските са достатъчно солиден съперник, който може да даде нужния отпор на "гражданите".

Арсенал има наглед по-лека задача в домакинството си на Олимпиакос и всичко различно от победа ще бъде прието като провал.

Италианският шампион Наполи има да наваксва след първия кръг и сега ще търси първи три точки в домакинството си на Спортинг (Лисабон).

Интригуващ се очертава и сблъсъкът между Борусия (Дортмунд) и Атлетик Билбао. И двата отбора обичат да атакуват и можем да очакваме ново зрелище на "Сигнал Идуна Парк".

И не на последно място идва и двубоят между Байер (Леверкузен) и ПСВ Айндховен. И тук силите изглеждат изравнени, макар "аспирините" да имат леко предимство, дори и заради факта, че са домакини в този мач.

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

  • 1 окт 2025 | 10:01
Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

  • 1 окт 2025 | 09:26
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 07:33
Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

  • 1 окт 2025 | 07:05
Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

  • 1 окт 2025 | 06:32
Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

  • 1 окт 2025 | 10:06
Ботев (Пд) поглежда към Херо

  • 1 окт 2025 | 10:12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
Галатасарай повали Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 00:00
