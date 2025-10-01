Виляреал - Ювентус (съставите)

Отборите на Виляреал и Ювентус излизат един срещу друг в мач от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на "Де Ла Серамика" започва в 22:00 часа, а главен съдия ще е Ищван Ковач.

Юве стартира участието си в турнира с атрактивно равенство 4:4 срещу Борусия (Дортмунд). Срещата в Торино вървеше без попадения до почивката, но след нея се изви истинска голова вихрушка. Виляреал отстъпи с 0:1 при визитата си на Тотнъм и днес ще преследва успех на всяка цена, за да запази шансове за класиране в следващата фаза.

В предни позиции за Виляреал ще играе Жорж Микаутадзе, подкрепян по фланговете от Никола Пепе и Тейжон Бюканън. Тримата полузатници, на които се доверява Марселино, са Санти Комесаня, Пап Гей и Даниел Парехо. Под рамката застава Арнау Тенас, а отбраната е в състав Сантиаго Моуриньо, Рафа Марин, Ренато Вейга и Алфонсо Педраса.

На пейката за "жълтата подводница" са Томас Партей, Тани Олувасей, Серхи Кардона, Диего Конде и Алберто Молейро.

✍🏻 La formazione titolare scelta da mister Tudor per la partita di questa sera ⚪️⚫️ 📜#VillarrealJuve #UCL pic.twitter.com/P95I3Hm80t — JuventusFC (@juventusfc) October 1, 2025

Джонатан Дейвид започва на върха на атаката на Ювентус за сметка на Душан Влахович. На вратата е Матия Перин, а в защитата ще си партнират Пиер Калюлю, Лойд Кели и Федерико Гати. Уестън Маккени се появява в халфовата линия до Мануел Локатели. Останалите в средата на терена за италианския гранд са Андреа Камбиазо и Хуан Кабал, а зад Джонатан Дейвид ще действат Тюн Копмайнерс и Кенан Йълдъз.

Бремер и Кефрен Тюрам, които бяха заменени при равенството срещу Аталанта (1:1), изобщо не отпътуваха с отбора за Испания. Сред резервите Игор Тудор е оставил Филип Костич, Федерико Консейсао, Жоао Марио, Лоис Опенда и новото попълнение Едон Жегрова.

Снимки: Gettyimages