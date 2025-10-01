Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал - Ювентус (съставите)

Виляреал - Ювентус (съставите)

  • 1 окт 2025 | 21:08
  • 320
  • 0
Виляреал - Ювентус (съставите)

Отборите на Виляреал и Ювентус излизат един срещу друг в мач от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на "Де Ла Серамика" започва в 22:00 часа, а главен съдия ще е Ищван Ковач.

Юве стартира участието си в турнира с атрактивно равенство 4:4 срещу Борусия (Дортмунд). Срещата в Торино вървеше без попадения до почивката, но след нея се изви истинска голова вихрушка. Виляреал отстъпи с 0:1 при визитата си на Тотнъм и днес ще преследва успех на всяка цена, за да запази шансове за класиране в следващата фаза.

В предни позиции за Виляреал ще играе Жорж Микаутадзе, подкрепян по фланговете от Никола Пепе и Тейжон Бюканън. Тримата полузатници, на които се доверява Марселино, са Санти Комесаня, Пап Гей и Даниел Парехо. Под рамката застава Арнау Тенас, а отбраната е в състав Сантиаго Моуриньо, Рафа Марин, Ренато Вейга и Алфонсо Педраса.

На пейката за "жълтата подводница" са Томас Партей, Тани Олувасей, Серхи Кардона, Диего Конде и Алберто Молейро.

Джонатан Дейвид започва на върха на атаката на Ювентус за сметка на Душан Влахович. На вратата е Матия Перин, а в защитата ще си партнират Пиер Калюлю, Лойд Кели и Федерико Гати. Уестън Маккени се появява в халфовата линия до Мануел Локатели. Останалите в средата на терена за италианския гранд са Андреа Камбиазо и Хуан Кабал, а зад Джонатан Дейвид ще действат Тюн Копмайнерс и Кенан Йълдъз.

Бремер и Кефрен Тюрам, които бяха заменени при равенството срещу Аталанта (1:1), изобщо не отпътуваха с отбора за Испания. Сред резервите Игор Тудор е оставил Филип Костич, Федерико Консейсао, Жоао Марио, Лоис Опенда и новото попълнение Едон Жегрова.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кейн подобри впечатляващ рекорд на Меси след шеметното си начало на сезона

Кейн подобри впечатляващ рекорд на Меси след шеметното си начало на сезона

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 2255
  • 0
Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

  • 1 окт 2025 | 15:10
  • 2016
  • 0
Драматичната история на още неродения Собослай

Драматичната история на още неродения Собослай

  • 1 окт 2025 | 15:04
  • 6694
  • 0
Нападател на Интер: Всяко дете си мечтае да играе в този турнир

Нападател на Интер: Всяко дете си мечтае да играе в този турнир

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 788
  • 0
Джейми Карагър: Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол

Джейми Карагър: Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол

  • 1 окт 2025 | 14:25
  • 5365
  • 7
Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви Ван Дайк

Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви Ван Дайк

  • 1 окт 2025 | 13:25
  • 2135
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444768
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1786
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17512
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17816
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15865
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3792
  • 0