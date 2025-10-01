Популярни
  Карабах
Карабах с втора победа в Шампионската лига

  • 1 окт 2025 | 21:50
  • 9564
  • 2
Карабах е с пълен актив от точки след първите си два мача от шампионатната фаза на Шампионската лига и може да мечтае за нещо повече в турнира. След като шокира Бенфика на старта, сега шампионът на Азербайджан се справи с ФК Копенхаген, побеждавайки го с 2:0 в Баку.

Карабах имаше предимство от началото на двубоя и стигна до добра ситуация за гол в 11-ата минута. Капитанът на домакините Зубир стреля покрай вратата. Положенията и пред двете врати обаче не бяха много, а защитата на датчаните се справи с поредица от центрирания. Тимът на Гурбан Гурбанов поведе в 28-ата минута. След като вратарят на гостите се спарви с удар на Кочалски, последва изстрел на Педро Бикальо. Топката се удари в гредата и отиде в Зубир, който откри резултата.

Секунди след гола ФК Копенхаген можеше да изравни, но хубав удар на Елиунуси мина покрай вратата. В следващия период домакините доминираха и създадоха още няколко положения, но вратарят на гостите Котарски направи някои прекрасни спасявания.

След почивката датчаните вдигнаха нивото и накара и стража на домакините да се изяви. В 63-ата минута Кочалски се справи с удар с глава на Ларсон. Опасните ситуации пред неговата врата обаче не бяха толкова много. Карабах сложи точка на спора в 83-ата минута, когато резервата Емануел Адай се разписа.

Снимки: Gettyimages

