Волтемаде и Гордън поведоха Нюкасъл към гръмка първа победа в ШЛ

Нюкасъл постигна първата си победа в тазгодишното участие на отбора в Шампионската лига, след като във втория кръг на основната фаза "свраките" с лекота победиха с 4:0 като гост Роял Юнион СЖ. Ник Волтемаде откри в 17-ата минута, а след това Антъни Гордън реализира две дузпи (43', 64'). Харви Барнс оформи крайния резултат девет минути пред края. В първия кръг Нюкасъл загуби с 1:2 от Барселона на "Сейнт Джеймсис Парк", а Роял Юнион победи с 3:1 като гост ПСВ Айндховен.

Еди Хау бе направил две промени в своя състав. Киърън Трипиър и Антъни Еланга замениха Тино Ливраменто, който е контузен, и Джейкъб Мърфи. Рекордното попълнение Ник Волтемаде за първи път започна в мач от Шампионската лига.

Себастиен Поконьоли предпочете Камил ван де Пере да започне в халфовата линия за сметка на Матиас Расмусен, който остана на пейката за началото. Останалите 10 бяха същите, които започнаха и в предишния мач от Шампионската лига срещу ПСВ Айндховен.

Нюкасъл стартира доста по-добре двубоя от своя съперник и в 17-ата минута гостите поведоха. Центриране на Еланга отдясно бе изчистено с глава от бранител на домакините, но топката стигна до Тонали, който стреля от въздуха от границата на наказателното поле. Волтемаде отклони с пета и даде преднина на "свраките". Голът първо бе записан на името на италианеца, но след това отиде на сметката на германеца, който стана първият играч на Нюкасъл, който успява да се разпише в дебютите си в Премиър лийг и Шампионската лига.

Nick Woltemade is the first Newcastle player to score on both his Premier League AND Champions League debut 💥⚽ pic.twitter.com/9Kb5Au1bcU — OneFootball (@OneFootball) October 1, 2025

Голът събуди домакините, които станах по-активни в предни позиции. Зорган два пъти тества Поуп, но стражът на Нюкасъл се справи без особени проблеми.

В 29-ата минута "свраките" бяха много близо до второ попадение, след като Жоелинтон засече отблизо с глава центриране на Трипиър, но топката профуча встрани.

Три минути преди почивката Лейсен направи нескопосан шпагат и препъна Еланга в наказателното поле - дузпа за Нюкасъл. Антъни Гордън бе точен от бялата точка, с което удвои преднината на английския тим.

В началото на втората част удар на Еланга бе спасен, а след това домакините опитаха да натиснат и Халаи пропусна добра възможност, след като стреля встрани, а Поуп на два пъти се намеси след удари на Нианг и Зорган.

В 62-рата минута Нюкасъл получи втора дузпа след намесата на ВАР. Този път тя бе отсъдена заради игра с ръка на Лейсен след центриране на Гордън. Последният отново изпълни 11-метровия наказателен удар и отново бе точен - 0:3.

Only Kylian Mbappe (5) and Harry Kane (4) have scored more goals than Anthony Gordon (3) in the Champions League this season. ⚽️#UCL | #NUFC pic.twitter.com/i9Tdni3aft — WhoScored (@WhoScored) October 1, 2025

Това тотално пречупи домакините и до края с лекота Нюкасъл доигра този двубой. В 81-вата минута гостите организираха контраатака, в края на която Осула добре задържа топката и пусна към Барнс, който стреля в близкия ъгъл, оформяйки крайния резултат.

A first Champions League goal for Harvey Barnes on a superb evening for Newcastle in Belgium 🤝#BBCFootball #UCL pic.twitter.com/lm9ksjblHR — Match of the Day (@BBCMOTD) October 1, 2025