Съставите на Арсенал и Олимпиакос, Сака и Езе започват на пейката

  • 1 окт 2025 | 21:02
  • 526
  • 0
Арсенал приема Олимпиакос в среща от втория кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига. Лондончани стартираха участието си в турнира с победа с 2:0 при гостуването на Атлетик Билбао. Гръцкият гранд пък направи нулево равенство срещу Пафос. Олимпиакос спечели последните си три гостувания на "Емиратс".

Микел Артета е оставил Букайо Сака и Еберечи Езе на резервната скамейка. Той е направил цели шест промени от мача с Нюкасъл, който "артилеристите" спечелиха с 2:1. Мартин Йодегор, Уилям Салиба, Бен Уайт, Майлс Люис-Скели, Микел Мерино и Габриел Мартинели са в титулярния състав. На пейката остават Деклан Райс, Юриен Тимбер, Рикардо Калафиори и Кристиан Москера.

Снимки: Imago

Кейн подобри впечатляващ рекорд на Меси след шеметното си начало на сезона

Кейн подобри впечатляващ рекорд на Меси след шеметното си начало на сезона

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 2262
  • 0
Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

  • 1 окт 2025 | 15:10
  • 2025
  • 0
Драматичната история на още неродения Собослай

Драматичната история на още неродения Собослай

  • 1 окт 2025 | 15:04
  • 6707
  • 0
Нападател на Интер: Всяко дете си мечтае да играе в този турнир

Нападател на Интер: Всяко дете си мечтае да играе в този турнир

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 788
  • 0
Джейми Карагър: Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол

Джейми Карагър: Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол

  • 1 окт 2025 | 14:25
  • 5372
  • 7
Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви Ван Дайк

Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви Ван Дайк

  • 1 окт 2025 | 13:25
  • 2139
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444984
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1979
  • 0
Монако - Манчестър Сити (съставите)

Монако - Манчестър Сити (съставите)

  • 1 окт 2025 | 21:34
  • 276
  • 0
Виляреал - Ювентус (съставите)

Виляреал - Ювентус (съставите)

  • 1 окт 2025 | 21:08
  • 388
  • 0
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3863
  • 0