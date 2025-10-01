Съставите на Арсенал и Олимпиакос, Сака и Езе започват на пейката

Арсенал приема Олимпиакос в среща от втория кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига. Лондончани стартираха участието си в турнира с победа с 2:0 при гостуването на Атлетик Билбао. Гръцкият гранд пък направи нулево равенство срещу Пафос. Олимпиакос спечели последните си три гостувания на "Емиратс".

Микел Артета е оставил Букайо Сака и Еберечи Езе на резервната скамейка. Той е направил цели шест промени от мача с Нюкасъл, който "артилеристите" спечелиха с 2:1. Мартин Йодегор, Уилям Салиба, Бен Уайт, Майлс Люис-Скели, Микел Мерино и Габриел Мартинели са в титулярния състав. На пейката остават Деклан Райс, Юриен Тимбер, Рикардо Калафиори и Кристиан Москера.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



↩️ White and Lewis-Skelly in at wing-backs

⚖️ Zubimendi holding down the fort

⚡️ Martinelli on the wing



Let's keep this good run going, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) October 1, 2025

Снимки: Imago