Наполи показа променено лице и с два гола на Хойлунд пречупи Спортинг

Отборът на Наполи стигна до първа победа в Шампионската лига след завръщането си в турнира. Южняците стигнаха до успех с 2:1 при домакинството си на португалския шампион Спортинг (Лисабон), като на стадион "Диего Армандо Марадона" беше взривен от Расмус Хойлунд (34', 79'), докато попадението за "лисабонските лъвове" отбеляза Луис Суарес (62') след точно изпълнена дузпа.

Napoli with their first UCL win! 💙🤍



Who’s your Man of the Match? pic.twitter.com/22Aus20K2P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2025

Така неаполитанците показаха далеч по-дисциплинирано лице спрямо мача преди две седмици срещу Манчестър Сити, когато лековат червен картон им коства загуба с 0:2. Освен това момчетата на Антонио Конте показаха завидна воля, пречупвайки амбицията на коравия съперник, който в миналия кръг разби дебютанта Кайрат с 4:1 и пристигна в Италия за нов успех, но си тръгна с празни ръце.

"Лъвовете" показаха, че се намират в по-добра форма в навечерието на двубоя и припомниха на домакините, че още имат да лекуват рани от загубеното дерби срещу Милан през уикенда. Именно гостите диктуваха ситуацията на терена до 10-ата минута, печелейки два ъглови удара и изсипвайки топката неколкократно в чуждото наказателно поле.

След като обаче в този период не падна гол, момчетата на Антонио Конте поеха нещата в свои ръце и в 22-рата минута Ангиса прехвърли напречната греда с удар от границата на пеналтерията. Десетина минути по-късно той отново пропусна изгодна възможност за своите, но това бе само затишие пред буря.

За кратко неаполитанците приеха играта в своята половина, а Хойлунд открадна топката, направи удивителен спринт до вратата на съперника и със завършващия си удар вдигна на крака "Диего Армандо Марадона". В борбата помогна и Кевин Де Бройне, като така попадението се оказа, че е било изработено от двама бивши футболисти на Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити.

💙🤍🇩🇰 Rasmus Højlund scored his first Champions League goal for Napoli… with assist delivered by Kevin De Bruyne. 🪄 pic.twitter.com/O0eFP3z5I8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2025

До края на полувремето бе цяло чудо, че "небесносините" не успяха да се оттеглят с два гола аванс. Първо, Матео Политано принуди вратаря на португалските шампиони Руи Силва да избие в корнер, а след него Леонардо Спинацола опита удар от средна дистанция, като този път късметът покри гостите.

1-0 al descanso. Bien nosotros. pic.twitter.com/pdZrAUE1FI — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 1, 2025

След почивката ситуацията на терена не бе много по-различна и домакините редяха възможност след възможност, като единствено Куарешма се включи с епизодична изява за тима на Спортинг.

Това не се оказа от голямо значение, тъй като "лъвовете" се оказаха победители в психологическата схватка от първия четвърт час на втората част и си спечелиха дузпа. С изпълнението се нагърби колумбиецът Луис Суарес, а той не сбърка и възстанови равенството.

Последваха оспорвани минути с повече надлъгване и физически сблъсъци между футболистите, като чак четвърт час преди края на редовното време зрителите на двубоя видяха нови реални голови положения. Първо гостите можеха да ударят, като ситуацията изработи Гонсалвеш, който стреля високо над вратата.

В 79-ата минута пък слънцето отново изгря на улицата на южняците, като тук отново тандемът Де Бройне–Хойлунд хвърли в екстаз трибуните на "Диего Армандо Марадона".

💙🤍2️⃣ Rasmus Højlund brace for Napoli… and again assist delivered by Kevin De Bruyne! pic.twitter.com/P1RXpqxPAH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2025

До края домакините се окопитиха и не позволиха на съперника да капитализира отново коварното си нападение. Чак в 3-ата минута на добавеното време "зелено-белите" имаха нова възможност, но стражът Милинкович-Савич изчисти в корнер и запази неаполитанската крепост непревзета.

В следващия кръг Наполи ще бъде гост на ПСВ Айндховен (21.10), докато Спортинг ще приеме френския вицешампион Марсилия (22.10).