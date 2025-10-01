Монако - Манчестър Сити (съставите)

Отборите на Монако и Манчестър Сити излизат в среща от втория кръг в основната схема на Шампионската лига. Срещата е в Княжеството и стартира от 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага нейното развитие в реално време.

Съперниците са на противоположния полюс на емоциите спрямо старта си в Европа от преди две седмици. Тогава "гражданите" удариха италианския шампион Наполи с 2:0 в Манчестър, докато Монако падна тежко при визитата си в Белгия с 1:4 от местния Брюж. Същото важи и за представянето им на родна земя. "Небесносините" повалиха новака в Премиър лийг Бърнли с 5:1, докато монегаските отстъпиха с 1:3 от Лориен.

Големите надежди в лагера на домакините преди първия съдийски сигнал падаха върху бившия футболист на Тотнъм Ерик Дайър, който многократно се е сблъсквал с коравия тим на Джосеп Гуардиола в мачовете на Острова. Старши треньорът на Монегаските също така даде шанс и на капитана си Тило Керер, който в злополучния мач с Лориен си изкара два нелепи жълти картона и изгоря за следващия мач в Лига 1, но поне остава на линия за битките в Европа.



В отбрана Джосеп Гуардиола направи една промяна спрямо разгрома срещу Бърнли и днес стартира с Рубен Диаш на мястото на Матеус Нунеш, който бе разпределен на резервната скамейка за първия съдийски сигнал. В средата на терена пък бе даден шанс на Бернардо Силва вместо на Савиньо. На върха на атаката пък бе оставен отново да води неотразимият Холанд, който вкара първия гол срещу Наполи преди две седмици.

How we line up to face Monaco 🩵



XI | Donnarumma, Stones, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodrigo, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Bettinelli, Ake, Kovacic, Nico, Savinho, Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis pic.twitter.com/95MqyhZBdS — Manchester City (@ManCity) October 1, 2025