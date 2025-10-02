Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Този път четири гола бяха достатъчни на Борусия (Дортмунд)

Този път четири гола бяха достатъчни на Борусия (Дортмунд)

  • 2 окт 2025 | 00:29
  • 2341
  • 1
Този път четири гола бяха достатъчни на Борусия (Дортмунд)

Борусия (Дортмунд) отбеляза четири гола и във втория си мач от шампионатната фаза на Шамипонската лига. След като изпусна победата срещу Ювентус на старта, този път германците стигнаха до убедителен успех с 4:1 срещу Атлетик Билбао. Баските, които бяха без звездата си Нико Уилямс, записаха пета загуба в последните си шест мача във всички турнири.

След спокойни първи минути на мача Забитцер пробва удар от дистанция. Постепенно Борусия увеличаваше натиска и притисна съперника. Това даде резултат и в 28-ата минута след центриране на Адейеми Свенсон се разписа. Доминацията на домакините продължи, но без резултат до края на първата част.

Ернесто Валверде направи тройна смяна на почивката, но и това не помогна. В 50-ата минута "жълто-черните" удвоиха преднината си. Гираси изведе Чуквуемека и той преодоля Унай Симон. Гостите се върнаха в мача, след като Зюле на два пъти не успя да изчисти и Гурусета се разписа.

Попадението събуди Билбао и баските организираха още няколко опасни атаки. Борусия оцеля в този период и в 82-ата минута си осигури победата. Гираси отклони удар на Забитцер и топката се озова в мрежата за 3:1. В добавеното време Юлиан Брант добави още едно попадение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

  • 2 окт 2025 | 05:09
  • 617
  • 0
Валверде: Съперникът не прости грешките ни

Валверде: Съперникът не прости грешките ни

  • 2 окт 2025 | 03:56
  • 536
  • 0
Ади Хютер: Заслужихме равенството

Ади Хютер: Заслужихме равенството

  • 2 окт 2025 | 03:32
  • 399
  • 0
Ковач: В такива мачове трябва и късмет

Ковач: В такива мачове трябва и късмет

  • 2 окт 2025 | 03:08
  • 458
  • 0
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

  • 2 окт 2025 | 05:34
  • 766
  • 0
Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

  • 2 окт 2025 | 02:43
  • 427
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23182
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23288
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12449
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 15019
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9309
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8979
  • 0