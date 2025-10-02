Този път четири гола бяха достатъчни на Борусия (Дортмунд)

Борусия (Дортмунд) отбеляза четири гола и във втория си мач от шампионатната фаза на Шамипонската лига. След като изпусна победата срещу Ювентус на старта, този път германците стигнаха до убедителен успех с 4:1 срещу Атлетик Билбао. Баските, които бяха без звездата си Нико Уилямс, записаха пета загуба в последните си шест мача във всички турнири.

След спокойни първи минути на мача Забитцер пробва удар от дистанция. Постепенно Борусия увеличаваше натиска и притисна съперника. Това даде резултат и в 28-ата минута след центриране на Адейеми Свенсон се разписа. Доминацията на домакините продължи, но без резултат до края на първата част.

Ернесто Валверде направи тройна смяна на почивката, но и това не помогна. В 50-ата минута "жълто-черните" удвоиха преднината си. Гираси изведе Чуквуемека и той преодоля Унай Симон. Гостите се върнаха в мача, след като Зюле на два пъти не успя да изчисти и Гурусета се разписа.

Попадението събуди Билбао и баските организираха още няколко опасни атаки. Борусия оцеля в този период и в 82-ата минута си осигури победата. Гираси отклони удар на Забитцер и топката се озова в мрежата за 3:1. В добавеното време Юлиан Брант добави още едно попадение.

Снимки: Imago