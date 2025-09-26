Поредна контузия на основен играч в ПСЖ

Луис Енрике ще трябва да се справя с поредната контузия в Пари Сен Жермен. Капитанът Маркиньос е с контузия в бедрото и ще отсъства няколко седмици. Бразилецът няма да е на линия за предстоящия двубой срещу Барселона в Шампионската лига следващата седмица. Очаква се на негово място да играе Иля Забарний.
Маркиньос е поредният футболист на парижани, който получава травма от началото на сезона. Според мнозина причината за тези травми е натовареният календар и участието на тима в Световното клубно първенство. ПСЖ имаше само една седмица за предсезонна подготовка. В момента с контузии са Усман Дембеле, Дезире Дуе и Жоао Невеш.
Снимки: Imago