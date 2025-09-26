Поредна контузия на основен играч в ПСЖ

Луис Енрике ще трябва да се справя с поредната контузия в Пари Сен Жермен. Капитанът Маркиньос е с контузия в бедрото и ще отсъства няколко седмици. Бразилецът няма да е на линия за предстоящия двубой срещу Барселона в Шампионската лига следващата седмица. Очаква се на негово място да играе Иля Забарний.

Маркиньос е поредният футболист на парижани, който получава травма от началото на сезона. Според мнозина причината за тези травми е натовареният календар и участието на тима в Световното клубно първенство. ПСЖ имаше само една седмица за предсезонна подготовка. В момента с контузии са Усман Дембеле, Дезире Дуе и Жоао Невеш.

🚨 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗠𝗘́ 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 ! ❌🤯



❌ Dembélé

❌ Neves

❌ Marquinhos

❌ Doué pic.twitter.com/3inRck2QdK — BeFootball (@_BeFootball) September 26, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago