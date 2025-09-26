Популярни
  3. Барселона получи тежък двоен удар, Рафиня и титулярният вратар се контузиха и отпадат за мача с ПСЖ

Барселона получи тежък двоен удар, Рафиня и титулярният вратар се контузиха и отпадат за мача с ПСЖ

  • 26 сеп 2025 | 17:37
  • 20553
  • 3

Лоши новини застигнаха Барселона и Ханзи Флик след снощната победа над Овиедо с 3:1 в Ла Лига. Каталунците обявиха в официални съобщения, че двама ключови техни играчи - Рафиня и титулярният вратар Жоан Гарсия, са с контузии и ще отсъстват известно време от терените.

В комюникетата на клуба става ясно и колко сериозни са травмите. Бразилецът ще е аут за около 3 седмици, докато 24-годишният страж ще трябва да претърпи хирургическа интервенция, като ще отсъства между 4 и 6 седмици.

"Играчът Рафиня има контузия в средната третина на двуглавия мускул на дясното бедро. Приблизителният период на възстановяване е около 3 седмици", гласи официалното съобщение на Барселона за бразилското крило, което бе заменено снощи в 66-ата минута на мача с Овиедо.

"Играчът Жоан Гарсия е претърпял разкъсване на медиалната връзка на лявото коляно. Утре той ще бъде опериран чрез артроскопия от д-р Жоан Карлес Монлау. Предполагаемият период на възстановяване е от 4 до 6 седмици, в зависимост от неговото състояние", пишат от Барселона пък за новото попълнение на вратата от Еспаньол.

Това означава, че и двамата със сигурност ще пропуснат големия мач срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига през следващата седмица. Жоан Гарсия със сигурност е аут и за предстоящото Ел Класико на 26 октомври, докато за Рафиня надеждите са, че ще се възстанови за срещата през идващата пауза за националните отбори.

Жоан Гарсия веднага се утвърди като титуляр на вратата и нямаше пропусната минута дотук. Така в следващите мачове на Барселона на вратата отново ще застане Войчех Шчесни, който все още няма записана минута през сезона. Втори вратар в периода на отсъствието на Гарсия би трябвало да е юношата Едер Алер. Иняки Пеня бе даден под наем в Елче, а доскорошният титуляр под рамката за каталунците - Марк-Андре тер Стеген, пък е за дълго в лазарета, след като също бе опериран.

