Обявиха сблъсъка между Барселона и ПСЖ за рисков

Двубоят между Барселона и Пари Сен Жермен от Шампионската лига, който ще се проведе на стадион „Луис Компанис“, докато клубът очаква последните разрешителни за завръщане на „Спотифай Камп Ноу“, бе обявен за високорисков. Постоянната комисия към Държавната комисия за борба с насилието, расизма, ксенофобията и нетолерантността в спорта взе това решение, което означава, че каталунците трябва да вземат допълнителни превантивни мерки за безопасност на феновете на двата тима.

Този двубой ще отбележи завръщането в Барселона на Усман Дембеле, който наскоро спечели „Златната топка“, изпреварвайки Ламин Ямал. Завръща се и бившият треньор на „блаугранас“ Луис Енрике, който сега е начело на ПСЖ и също беше избран за най-добър треньор на годината на галата в понеделник. Този път те няма да се завърнат на „Камп Ноу“, а на „Монтжуик“, където каталунският тим играе домакинските си мачове от Шампионската лига през този сезон.

Идният сблъсък Реал Мадрид - Барселона ще е следобед

Както е предвидено в наредбите, обявяването на мача за високорисков задължава клубовете да предприемат допълнителни мерки за сигурност. Те включват системата за продажба на билети, разделянето на агитките на стадиона и контрола на достъпа.

Освен това силите на реда ще засилят превантивните си действия, особено по отношение на наблюдението на феновете, като всичко ще бъде координирано с всички страни, участващи в организацията на спортното събитие и защитата на присъстващите.