Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Наставникът на Барселона Ханзи Флик беше категоричен, че в утрешния сблъсък с гостуващия Пари Сен Жермен в Шампионската лига неговият тим няма да търси реванш за отпадането си от турнира срещу този съперник през сезон 2023/24. Той също така призова своите футболисти да играят на възможно най-високо ниво срещу действащия европейски клубен първенец.

Познай какво ще се случи в сблъсъка Барселона – ПСЖ и спечели 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

“Това е различен турнир срещу голям треньор и голям отбор като ПСЖ, който го показа не само през миналия, но и през настоящия сезон. Контузиите са част от нашата работа. Трябва да знаем как да се справяме с тях, такава е ситуацията. Утре няма да ни е лесно, тъй като ще играем срещу отбор, който ще ни оспорва притежанието на топката. Но от първата минута трябва да играем на нашето максимално ниво. Това е Шампионската лига и такива са очакванията ми към моите играчи. Завръщането на Ламин Ямал? Според мен не е добре да се възхвалява един конкретен играч. Фокусирани сме върху работата, като той има талант и може да достигне много високо ниво, но е необходимо да се труди. Не трябва да си добър само с топката, но и да работиш в защита.

🎙️ Flick: ❝Tomorrow’s match won’t be easy. We’ll need to perform at our very best from the first second.❞#BarçaPSG pic.twitter.com/sfGlFiUPbZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2025

Роналд Араухо? Не съм решил коя ще бъде двойката централни бранители. Това, което се е случило в миналото, вече няма значение, сега е различно. За мен ситуацията не е същата, като имам максимално доверие във всички мои футболисти. Араухо е невероятен играч и го показа в последните мачове. Много съм доволен от него. Централният нападател? Нуждаем се както от Феран Торес, така и от Роберт Левандовски, като ще видим кой ще бъде титуляр. Разбира се, че Войчех Шчесни е готов. С него спечелихме три трофея през миналия сезон.

🎙️ Flick: ❝We are Barça, and we like being considered favorites to win the Champions League — but it's a long journey.❞#BarçaPSG pic.twitter.com/lY2g37LUcJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2025

Ние сме Барса и ни харесва да сме сред фаворитите в ШЛ, но пътят е много дълъг и трябва много да работим. Желание за реванш? Не гледаме в миналото, всичко се е променило - ПСЖ, Барса, играчите… Така че не гледаме в миналото. Разбира се, че съм доволен от Маркъс Рашфорд. Мачът срещу Нюкасъл му даде увереност и никога не е лесно да се адаптираш в ново първенство срещу нови опоненти, но той се справя добре. Мисля, че всички позиции ще бъдат важни и трябва да спечелим дуелите по целия терен. Много съм доволен, че ще мога да гледам утрешния мач. Мисля, че винаги можем да се подобряваме и затова ПСЖ ще бъде голям тест”, коментира Флик на пресконференцията си преди двубоя.

🗣️Hansi Flick: "Everyone can see what Rashford did in the last match. The Newcastle game gave him confidence, and he's now with us at Barcelona."



"It's not easy to transition from one league to another, because the opponents and the style of play are different." pic.twitter.com/dZRLZcqeEN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 30, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago