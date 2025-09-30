Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Наставникът на Барселона Ханзи Флик беше категоричен, че в утрешния сблъсък с гостуващия Пари Сен Жермен в Шампионската лига неговият тим няма да търси реванш за отпадането си от турнира срещу този съперник през сезон 2023/24. Той също така призова своите футболисти да играят на възможно най-високо ниво срещу действащия европейски клубен първенец.
“Това е различен турнир срещу голям треньор и голям отбор като ПСЖ, който го показа не само през миналия, но и през настоящия сезон. Контузиите са част от нашата работа. Трябва да знаем как да се справяме с тях, такава е ситуацията. Утре няма да ни е лесно, тъй като ще играем срещу отбор, който ще ни оспорва притежанието на топката. Но от първата минута трябва да играем на нашето максимално ниво. Това е Шампионската лига и такива са очакванията ми към моите играчи. Завръщането на Ламин Ямал? Според мен не е добре да се възхвалява един конкретен играч. Фокусирани сме върху работата, като той има талант и може да достигне много високо ниво, но е необходимо да се труди. Не трябва да си добър само с топката, но и да работиш в защита.
Роналд Араухо? Не съм решил коя ще бъде двойката централни бранители. Това, което се е случило в миналото, вече няма значение, сега е различно. За мен ситуацията не е същата, като имам максимално доверие във всички мои футболисти. Араухо е невероятен играч и го показа в последните мачове. Много съм доволен от него. Централният нападател? Нуждаем се както от Феран Торес, така и от Роберт Левандовски, като ще видим кой ще бъде титуляр. Разбира се, че Войчех Шчесни е готов. С него спечелихме три трофея през миналия сезон.
Ние сме Барса и ни харесва да сме сред фаворитите в ШЛ, но пътят е много дълъг и трябва много да работим. Желание за реванш? Не гледаме в миналото, всичко се е променило - ПСЖ, Барса, играчите… Така че не гледаме в миналото. Разбира се, че съм доволен от Маркъс Рашфорд. Мачът срещу Нюкасъл му даде увереност и никога не е лесно да се адаптираш в ново първенство срещу нови опоненти, но той се справя добре. Мисля, че всички позиции ще бъдат важни и трябва да спечелим дуелите по целия терен. Много съм доволен, че ще мога да гледам утрешния мач. Мисля, че винаги можем да се подобряваме и затова ПСЖ ще бъде голям тест”, коментира Флик на пресконференцията си преди двубоя.
Снимки: Imago