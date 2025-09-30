Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 3886
  • 7
Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Наставникът на Барселона Ханзи Флик беше категоричен, че в утрешния сблъсък с гостуващия Пари Сен Жермен в Шампионската лига неговият тим няма да търси реванш за отпадането си от турнира срещу този съперник през сезон 2023/24. Той също така призова своите футболисти да играят на възможно най-високо ниво срещу действащия европейски клубен първенец.

Познай какво ще се случи в сблъсъка Барселона – ПСЖ и спечели 65-инчов 4K Ultra HD телевизор
Познай какво ще се случи в сблъсъка Барселона – ПСЖ и спечели 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

“Това е различен турнир срещу голям треньор и голям отбор като ПСЖ, който го показа не само през миналия, но и през настоящия сезон. Контузиите са част от нашата работа. Трябва да знаем как да се справяме с тях, такава е ситуацията. Утре няма да ни е лесно, тъй като ще играем срещу отбор, който ще ни оспорва притежанието на топката. Но от първата минута трябва да играем на нашето максимално ниво. Това е Шампионската лига и такива са очакванията ми към моите играчи. Завръщането на Ламин Ямал? Според мен не е добре да се възхвалява един конкретен играч. Фокусирани сме върху работата, като той има талант и може да достигне много високо ниво, но е необходимо да се труди. Не трябва да си добър само с топката, но и да работиш в защита.

Роналд Араухо? Не съм решил коя ще бъде двойката централни бранители. Това, което се е случило в миналото, вече няма значение, сега е различно. За мен ситуацията не е същата, като имам максимално доверие във всички мои футболисти. Араухо е невероятен играч и го показа в последните мачове. Много съм доволен от него. Централният нападател? Нуждаем се както от Феран Торес, така и от Роберт Левандовски, като ще видим кой ще бъде титуляр. Разбира се, че Войчех Шчесни е готов. С него спечелихме три трофея през миналия сезон.

Ние сме Барса и ни харесва да сме сред фаворитите в ШЛ, но пътят е много дълъг и трябва много да работим. Желание за реванш? Не гледаме в миналото, всичко се е променило - ПСЖ, Барса, играчите… Така че не гледаме в миналото. Разбира се, че съм доволен от Маркъс Рашфорд. Мачът срещу Нюкасъл му даде увереност и никога не е лесно да се адаптираш в ново първенство срещу нови опоненти, но той се справя добре. Мисля, че всички позиции ще бъдат важни и трябва да спечелим дуелите по целия терен. Много съм доволен, че ще мога да гледам утрешния мач. Мисля, че винаги можем да се подобряваме и затова ПСЖ ще бъде голям тест”, коментира Флик на пресконференцията си преди двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ангола назначи французин за свой селекционер

Ангола назначи французин за свой селекционер

  • 30 сеп 2025 | 16:02
  • 601
  • 1
Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

  • 30 сеп 2025 | 15:11
  • 1206
  • 4
Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

  • 30 сеп 2025 | 14:27
  • 993
  • 0
Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

  • 30 сеп 2025 | 14:15
  • 5691
  • 11
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2535
  • 0
Контузеният Подолски стана ултрас при гостуване на своя отбор

Контузеният Подолски стана ултрас при гостуване на своя отбор

  • 30 сеп 2025 | 13:13
  • 3219
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97748
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31293
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14232
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8258
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20126
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427317
  • 14