Конте коментира ситуацията с недоволния Де Бройне след загубата от Милан

  • 30 сеп 2025 | 17:15
  • 3145
  • 0

Наставникът на Наполи Антонио Конте подчерта, че е доволен от представянето на своя отбор въпреки загубата с 1:2 при гостуването на Милан през изминалия уикенд. Той също така коментира ситуацията с опитния халф Кевин Де Бройне, който видимо беше недоволен от смяната си във въпросния мач.

“Повтарям, че по отношение на представянето бях по-доволен от неделния мач в сравнение с двете победи от миналия сезон, в които ни беше доста трудно. Доминирахме в мача на “Сан Сиро”, а това не се случва всеки ден. Никога не говоря за отделни играчи. Печелиш и губиш като отбор. Кевин е футболист на Наполи. Ако тимът се справя добре, той също играе добре. Ако отборът изпитва трудности, на него също му е трудно. Знаем какво може да ни даде той, като той е играч, който трябва да бъде подкрепян и трябва да намерим правилния баланс. Отиваме от едната крайност в другата: когато печелим, той е фантастичен, а когато бъркаме, всичко е грешно.

Трябва да намеря решения, но това е само втората година, а ще ни бъде сложно, защото ни се налага да играем на всеки три дни и да интегрираме редица нови играчи. Нужно е да се подобрим по пътя, включвайки всички, за да се подготвим за третата година, когато ситуацията ще бъде по-структурирана. Всичко вече е изяснено. Вкъщи казваме: “Ясни споразумения - дълго приятелство”, така че тази ситуация вече е приключила”, коментира Конте на пресконференцията си преди домакинството на Спортинг (Лисабон), след което говори и за предстоящия двубой в Шампионската лига.

“Спортинг са топ отбор, който редовно се състезава с Порто и Бенфика за титлата в първенството си. Така че те са от топ ниво. Изправих се срещу тях и начело на Тотнъм, като мнозина от тези играчи все още са там и са натрупали опит. Това е отличен тим и ще трябва да играем, знаейки, че се изправяме срещу силен съперник. Ние обаче също сме силни и искаме да измерим нивото си. В Манчестър получихме червен картон, но успахме да удържим. Единствено магията на Фил Фоудън доведе до първия гол. Срещу Милан пък допуснахме ранен гол и трябва да бъдем по-внимателни. Двата гола бяха от ситуации, върху които трябва да работим и да подобрим. Но дори при 11 срещу 11 играхме в мача и имаше някои дискусионни ситуации, но няма да говорим за минали неща”, добави той.

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98025
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31485
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14420
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8520
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20544
  • 42
