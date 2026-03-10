Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

Грузинският национал Хвича Кварацхелия коментира позицията си на фона на нарастващите спекулации, свързващи го с трансфер в клуб от Висшата лига и съобщенията за интерес от страна на Манчестър Юнайтед и Арсенал. Кварацхелия потвърди ангажимента си към Пари Сен Жермен, като изтъкна любовта си към френската столица. Грузинецът настоя в интервю за френския вестник Le Parisien преди домакинството на ПСЖ срещу Челси в осминафиналите на Шампионската лига, че той и семейството му са намерили идеалния дом за себе си в Париж.
„За мен Париж е наистина изключителен. Тук има всичко и най-вече това е градът на любовта. Когато Пари Сен Жермен се свърза с мен, си помислих, че жена ми ще бъде най-щастливият човек на света. Тя винаги казваше: „Представи си, ако един ден играеш за ПСЖ, ще бъде невероятно.“ Обичам всичко в Париж. Колкото повече мисля за това, толкова повече оценявам колко уважителни са хората там“, коментира Хвича Кварацхелия.
Снимки: Gettyimages