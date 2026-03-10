Популярни
Очаквайте в 17:00: Илия Петков е гост в Block Out
  Световно първенство
  Австрия
  Чуквуемека ще играе за Австрия

Чуквуемека ще играе за Австрия

  • 10 март 2026 | 16:02
  • 320
  • 0
Чуквуемека ще играе за Австрия

Атакуващият полузащитник на Борусия (Дортмунд) Карни Чуквуемека ще играе за Австрия. Той смени националния отбор, за който ще играе и има голяма вероятност да участва на Световното първенство през лятото. 22-годишният футболист е играл за юношеските формации на Англия и бе част от тима до 19 година, който спечели Европейското през 2022 г, като тогава стана голмайстор на тима с 3 попадения.

Промяната бе одобрена от ФИФА. Тя става факт, тъй като Чуквуемека е роден във Виена преди семейството му да се мести в Нортхамптън. Бившият футболист на Астън Вила и Челси може да дебютира за Австрия в край на месеца, когато тимът на Ралф Рангник ще играе контроли срещу Гана и Южна Корея. Австрийците ще участват на световно първенство за първи път от 1998 г.

Снимки: Imago

Австралия ще даде убежище на петте ирански футболистки след призива на Тръмп

Австралия ще даде убежище на петте ирански футболистки след призива на Тръмп

  • 10 март 2026 | 10:29
  • 3563
  • 2
Тудор: Приоритет на Тотнъм е Премиър лийг, но това не значи, че не искаме да продължим напред в ШЛ

Тудор: Приоритет на Тотнъм е Премиър лийг, но това не значи, че не искаме да продължим напред в ШЛ

  • 10 март 2026 | 10:00
  • 2575
  • 6
Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

  • 10 март 2026 | 08:07
  • 6229
  • 10
Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

  • 10 март 2026 | 07:48
  • 3424
  • 5
Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

  • 10 март 2026 | 07:17
  • 8219
  • 12
Бернардо Силва може да премине в ПСЖ

Бернардо Силва може да премине в ПСЖ

  • 10 март 2026 | 03:26
  • 2838
  • 0
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 16239
  • 82
Илия Петков е гост в Block Out

Илия Петков е гост в Block Out

  • 10 март 2026 | 15:26
  • 1198
  • 0
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 24758
  • 116
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 21846
  • 75
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 30680
  • 20
Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

  • 10 март 2026 | 15:45
  • 2134
  • 3