Чуквуемека ще играе за Австрия

Атакуващият полузащитник на Борусия (Дортмунд) Карни Чуквуемека ще играе за Австрия. Той смени националния отбор, за който ще играе и има голяма вероятност да участва на Световното първенство през лятото. 22-годишният футболист е играл за юношеските формации на Англия и бе част от тима до 19 година, който спечели Европейското през 2022 г, като тогава стана голмайстор на тима с 3 попадения.

Промяната бе одобрена от ФИФА. Тя става факт, тъй като Чуквуемека е роден във Виена преди семейството му да се мести в Нортхамптън. Бившият футболист на Астън Вила и Челси може да дебютира за Австрия в край на месеца, когато тимът на Ралф Рангник ще играе контроли срещу Гана и Южна Корея. Австрийците ще участват на световно първенство за първи път от 1998 г.

Снимки: Imago