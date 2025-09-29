Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Капитанът на Наполи: Разочароващо е, ще анализираме грешките си

Капитанът на Наполи: Разочароващо е, ще анализираме грешките си

  • 29 сеп 2025 | 18:35
  • 1287
  • 0

Капитанът на Наполи Джовани Ди Лоренцо изрази своето разочарование след снощното поражението с 1:2 от Милан в гостуването от 5-ия кръг на Серия А. Шампионите допуснаха две попадение след бързи атаки на "росонерите" още през първат част и макар че доминираха в срещата, в крайна сметка не успяха да вземат нищо от сблъсъка.

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

„Това е първата ни загуба в лигата и е разочароваща, особено защото срещнахме някои трудности в защита. Очаквахме различно изпитание. Липсите на играчи не могат да бъдат алиби. Контузиите са част от всеки сезон и играчите трябва да са готови да заменят тези, които не са на разположение. Ще анализираме грешките си, особено тези два гола, които допуснахме в началото, които поставиха Милан на правилния път днес. В мачове като този детайлите имат голямо значение. Всичко се реши в две области, те бяха по-силни пред вратата и се защитаваха много, много добре, особено във въздушните дуели“, цитира RAI думите на 32-годишния италианец.

Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила
Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 520
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 825
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 1004
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 564
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 710
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 892
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17998
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26257
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20484
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18959
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28369
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13305
  • 16