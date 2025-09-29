Капитанът на Наполи: Разочароващо е, ще анализираме грешките си

Капитанът на Наполи Джовани Ди Лоренцо изрази своето разочарование след снощното поражението с 1:2 от Милан в гостуването от 5-ия кръг на Серия А. Шампионите допуснаха две попадение след бързи атаки на "росонерите" още през първат част и макар че доминираха в срещата, в крайна сметка не успяха да вземат нищо от сблъсъка.

„Това е първата ни загуба в лигата и е разочароваща, особено защото срещнахме някои трудности в защита. Очаквахме различно изпитание. Липсите на играчи не могат да бъдат алиби. Контузиите са част от всеки сезон и играчите трябва да са готови да заменят тези, които не са на разположение. Ще анализираме грешките си, особено тези два гола, които допуснахме в началото, които поставиха Милан на правилния път днес. В мачове като този детайлите имат голямо значение. Всичко се реши в две области, те бяха по-силни пред вратата и се защитаваха много, много добре, особено във въздушните дуели“, цитира RAI думите на 32-годишния италианец.

