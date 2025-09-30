Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи е поискал информация за играча на Манчестър Сити Матеус Нунеш. Спортният директор Джовани Мана е започнал разговори с агента на португалската звезда – Жорже Мендеш, разкрива италианският трансферен експерт Николо Скира. Според него неаполитанците са отправили запитване към английския клуб за потенциална сделка за универсалния футболист.

Нунеш може да играе успешно както като десен бек, така и в центъра на халфовата линия, което го прави отличен вариант за подсилване на състава на Антонио Конте в Неапол.

Португалецът вече две години е в Манчестър Сити, след като се присъедини от Уулвърхамптън през 2023 г. в сделка на стойност над 60 милиона евро. Засега той има по-скоро ротационна роля в схемата на Пеп Гуардиола, но през миналия сезон записа участие в 43 мача във всички турнири.

Въпреки това Сити може да е склонен да се раздели с Нунеш при добра оферта. През лятото Наполи привлече легендата на Манчестър Сити Кевин Де Бройне като свободен агент, а сега може отново да пазарува от "гражданите".

Снимки: Gettyimages