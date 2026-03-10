Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 17:00: Илия Петков е гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

  • 10 март 2026 | 15:33
  • 345
  • 0
Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике заяви, че той и неговият отбор трябва да се съсредоточени върху позитивите в и да не обръщат много внимание на негативните коментари и слухове около тима. Испанецът коментира още, че той и неговите футболистите са изцяло готови за предстоящия първи сблъсък с Челси от 1/8-финалите в Шампионската лига. Актуалният носител на трофея в ШЛ е критикуван в последните седмици заради колебливото си представяне в първенството, но въпреки това парижани са водач в Лига 1.

“Ние нямаме съмнения относно нивото си. Фокусирани сме изцяло върху позитивите, всеки има трудни моменти през сезона. Винаги има положителни и отрицателни коментари в зависимост от обстоятелствата. Надявам се играчите да останат спокойни, защото в подобни мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем. Наясно сме с това какъв мач искаме да изиграем и трябва да се справим с опита, който имаме. В трудните моменти трябва да демонстрираме обединение, а не да говорим за отделни имена. Английските отбори са на много високо ниво, особено тези, които играят в Шампионската лига. познаваме Челси много добре, миналото лято играхме срещу тях (във финала на Световното клубно първенство, който бе спечелен от “сините” с 3:0). Те смениха някои играчи, смениха треньора. Познавам Лиъм Росиниър от времето му в Страсбург. Той обича да играе офанзивно, в същото време отборите му се представят стабилно в защита. Ние обаче искаме да играем нашата игра,” заяви Луис Енрике.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Австралия ще даде убежище на петте ирански футболистки след призива на Тръмп

Австралия ще даде убежище на петте ирански футболистки след призива на Тръмп

  • 10 март 2026 | 10:29
  • 3563
  • 2
Тудор: Приоритет на Тотнъм е Премиър лийг, но това не значи, че не искаме да продължим напред в ШЛ

Тудор: Приоритет на Тотнъм е Премиър лийг, но това не значи, че не искаме да продължим напред в ШЛ

  • 10 март 2026 | 10:00
  • 2575
  • 6
Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

  • 10 март 2026 | 08:07
  • 6228
  • 10
Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

  • 10 март 2026 | 07:48
  • 3422
  • 5
Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

  • 10 март 2026 | 07:17
  • 8216
  • 12
Бернардо Силва може да премине в ПСЖ

Бернардо Силва може да премине в ПСЖ

  • 10 март 2026 | 03:26
  • 2836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 16159
  • 82
Илия Петков е гост в Block Out

Илия Петков е гост в Block Out

  • 10 март 2026 | 15:26
  • 1179
  • 0
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 24741
  • 116
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 21814
  • 75
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 30645
  • 20
Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

  • 10 март 2026 | 15:45
  • 2115
  • 3