Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике заяви, че той и неговият отбор трябва да се съсредоточени върху позитивите в и да не обръщат много внимание на негативните коментари и слухове около тима. Испанецът коментира още, че той и неговите футболистите са изцяло готови за предстоящия първи сблъсък с Челси от 1/8-финалите в Шампионската лига. Актуалният носител на трофея в ШЛ е критикуван в последните седмици заради колебливото си представяне в първенството, но въпреки това парижани са водач в Лига 1.

“Ние нямаме съмнения относно нивото си. Фокусирани сме изцяло върху позитивите, всеки има трудни моменти през сезона. Винаги има положителни и отрицателни коментари в зависимост от обстоятелствата. Надявам се играчите да останат спокойни, защото в подобни мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем. Наясно сме с това какъв мач искаме да изиграем и трябва да се справим с опита, който имаме. В трудните моменти трябва да демонстрираме обединение, а не да говорим за отделни имена. Английските отбори са на много високо ниво, особено тези, които играят в Шампионската лига. познаваме Челси много добре, миналото лято играхме срещу тях (във финала на Световното клубно първенство, който бе спечелен от “сините” с 3:0). Те смениха някои играчи, смениха треньора. Познавам Лиъм Росиниър от времето му в Страсбург. Той обича да играе офанзивно, в същото време отборите му се представят стабилно в защита. Ние обаче искаме да играем нашата игра,” заяви Луис Енрике.

Снимки: Gettyimages