Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Масимилиано Алегри остана доволен от победата на Милан срещщу Наполи с 2:1 в дербито от 5-ия кръг на Серия "А".

„Щастлив съм, защото това беше важен и много труден тест срещу качествен отбор като Наполи. Първото ни полувреме беше страхотно, но за съжаление през второто останахме с 10 души. Поне успяхме да упражним защитата си. Това са ситуации, в които може да бъдеш принуден да допуснеш голови положения. Момчетата се справиха наистина добре, но това е само началото. Трябва да се насладим на победата тази вечер, а от утре да започнем да се концентрираме върху следващия мач преди паузата за националните отбори“, заяви Алегри.

Милан удържа победата, която бе пета поредна за тима в Серия А и Купата на Италия, като в тези мачове отборът допусна само един гол и отбеляза 11. Тенденция, която според треньора играчите му трябва да задържат.

„Трябва да продължим да работим. Днес направихме малка крачка напред със заслужена победа срещу силен Наполи. Когато знаеш как да страдаш под напрежение, е по-лесно да печелиш, ако имаш такъв дух“, добави Алегри.

Рафаел Леао направи първата си поява за сезона в Серия А като резерва, след като получи мускулна контузия в мач за Купата на Италия на 17 август. Когато португалският талант се контузи и пристигна Адриен Рабио, това накара Алегри да промени тактиката към формация 3-5-2.

„В предсезонните ни мачове срещу Ливърпул и Арсенал имахме Лофтъс-Чийк от едната страна, Пулишич от другата, двойка плеймейкъри в средата и Леао в атака. Зависи от характеристиките на трекуартиста дали е по-дефанзивен, или по-офанзивен, но пробваме различни неща на тренировки, за да видим дали има алтернативи, от които можем да се възползваме през сезона. Имаме много различни атакуващи играчи, които можем да използваме на различни позиции. Важното е да ги върнем в пълна форма, защото видяхме, че има един мач през първия час, а след това всичко може да се промени“, каза още Алегри

Max Allegri praises the Milan ‘spirit’ after holding on down to 10 men for a 2-1 victory over Napoli, explaining how Luka Modric ‘uses his intelligence to win the ball back with interceptions.’#ACMilan #Napoli #SerieA #MilanNapoli #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/WkheC6oGnX — Football Italia (@footballitalia) September 28, 2025

Лука Модрич беше привлечен заради своята креативност, но 40-годишният ветеран се доказва като много ценен и в дефанзивен план.

„Присъствието му пред защитата носи качество, но и интелигентност при затварянето на коридорите за пас. Той може да отнема топката повече с пресичане на пасове, отколкото с единоборства, и точно там може да бъде изключително полезен“, обясни Алегри.

Този резултат означава, че Милан вече дели първото място в класирането с 12 точки заедно с Наполи и Рома – сериозен успех, като се има предвид, че стартът на сезона бе шокираща домакинска загуба от Кремонезе.

„Футболът е странен, защото срещу Кремонезе Майнян нямаше нито едно спасяване, а бяхме наказани заради две разконцентрации и нашите собствени пропуски пред противниковата врата. Това беше първият мач – колкото повече играят заедно, толкова по-добре ще се опознаят.“

Следващото изпитание е друго голямо дерби следващата неделя, когато Алегри ще се изправи срещу бившия си клуб Ювентус.

„Малко е странно, тъй като съм играл този мач и от двете страни – първо бях в Милан, после в Юве, а сега отново в Милан. Във всеки случай, това е прекрасен двубой!“, завърши той.