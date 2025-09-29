Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

Антонио Конте призна, че Наполи е започнал да допуска твърде много голове след загубата с 1:2 от Милан в дербито на 5-ия кръг от италианската Серия "А". Южняците влязоха в мача с изцяло нова защита, след като загубиха Леонардо Спинацола, Матиас Оливера, Амир Рахмани и Алесандро Бонджорно поради контузии. Така летните попълнения Лука Марианучи и Мигел Гутиерес направиха своя дебют.

„Жалко е, че допуснахме гол толкова рано. Като цяло отборът можеше да се справи по-добре и в двете ситуации. Да започнеш на „Сан Сиро“ и да губиш с гол след четири минути не е лесно. Като цяло изиграхме нашия мач, хареса ми отборът и през първото полувреме. Пресирахме Милан много високо, създадохме голови възможности, но имаме работа за вършене, защото напоследък допускаме твърде много голове. Ако погледнете двата срещу Пиза и двата днес, те се натрупват. Защитата винаги е била най-голямата ни сила, така че трябва да продължим да работим и да се подобряваме. Въпреки това, да дойдем тук и да играем с такъв авторитет срещу солиден отбор на Милан на „Сан Сиро“ все пак трябва да ни носи положителни усещания. В същото време знаем, че имаме работа за вършене и трябва да се подобрим в определени зони“, заяви Конте.

Този резултат означава, че Наполи вече дели първото място в Серия А с по 12 точки с Милан и Рома, губейки перфектния си старт на сезона. Поражението бе второ в официалните мачове за италианските шампиони, които регистрираха и една загуба в Шампионската лига.

„Това беше първата ни загуба в пет кръга, при това срещу много силен отбор на Милан на „Сан Сиро“. Може да се случи те да вкарат два гола, но момчетата също знаят, че трябва да се справим по-добре като отбор. Искам да повторя, че целият тим се нуждае от малко повече фокус и концентрация, защото си направихме живота труден при 2:0“, каза Конте.

Конте беше притиснат с въпроси относно някои от решенията си, тъй като Марианучи и Гутиерес не бяха играли нито минута за Наполи до дебюта си тази вечер като титуляри. Дали бившият играч на Емполи е бил избран, защото не е в списъка за Шампионската лига, за да може Сам Беукема да почива за мача в средата на седмицата?

Antonio Conte admits Napoli are ‘conceding too many goals’ recently after their 2-1 defeat to 10-man Milan, but defends his decisions for the starting XI and substitutions.#ACMilan #Napoli #SerieA #MilanNapoli #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/bJbmUOoh2j — Football Italia (@footballitalia) September 28, 2025

„Марианучи е играч, закупен от Наполи, така че е част от състава. Той тренира добре и заслужи тази възможност да играе. Има голям потенциал и доказа, че може да принадлежи към тази група. В сряда се надяваме нищо да не се случи с Жуан Жезус и Беукема, защото нямаме други централни защитници. Ди Лоренцо също е наказан в Шампионската лига, докато Спинацола и Оливера имат мускулни проблеми. Когато играеш на всеки три дни и цялата защита се контузи, трябва да правиш преценки. Трябва да признаем, че тези играчи пристигнаха не за да заменят титулярните звезди, така че ще ни трябват време и търпение, за да им позволим да израснат. В същото време те трябва да играят в състезателни мачове, за да преминат през този процес.. “, обясни треньорът.

Наставникът на "небесносините" бе запитан и за един интересен момент от двубоя около четвърт час преди края на редовното време, когато Кевин Де Бройне демонстрира смущението си, че беше заменен.

„Опитах се да вкарам свежи сили, тъй като Милан се затваряше и се нуждаехме от нещо различно. Мисля, че това бяха правилните смени в онзи момент. Надявам се, че е бил раздразнен от резултата, защото ако е бил ядосан за нещо друго, значи си има работа с грешния човек“, отговори Конте.