ФИФА съкращава бюджета за Световното първенство с над 100 милиона

  • 10 март 2026 | 16:31
  • 116
  • 0
Световната футболна централа ФИФА реши да съкрати оперативния бюджет за Световното първенство това лято с над 100 милиона долара, съобщава The Athletic. Това поставя под напрежение служителите на централата в САЩ, като засягат секторите сигурност, логистика и сигурност.

Според източник, съкращенията на бюджета са озадачаващи, предвид значителната тежест върху американските данъкоплатци и рекордните цени на билетите за феновете.

„ФИФА редовно преглежда ефективността на бюджета, за да контролира разходите и да увеличи максимално инвестициите в развитието на футбола по целия свят. Това не би трябвало да е изненада, тъй като обикновено провеждаме прегледи на бюджета преди всеки от нашите турнири и събития. Твърденията, че стремежът за подобряване на бюджетната ефективност е свързан с предстоящите президентски избори на ФИФА, са напълно неоснователни“, цитира The Athletic говорител на ФИФА.

Световното първенство през 2026 г. е планирано да се проведе от 11 юни до 19 юли в три страни: САЩ, Канада и Мексико.

