Барса получи следващия лиценз и ще посрещне Севиля пред над 62 000 зрители

  • 10 март 2026 | 15:12
  • 2322
  • 2
Барселона официално получи лиценз 1С от Общинския съвет за отварянето на първата и втората трибуна на "Гол Норд" на “Спотифай Камп Ноу”. Това означава, че в неделя каталунците ще приемат Севиля пред 62 567 зрители в двубой от 28-ия кръг на Ла Лига. Досега позволеният капацитет бе от 45 401 зрители. В клуба се надяваха да получат новия лиценз още преди реванша с Атлетико Мадрид за Купата на краля, но това не се случи.

Още преди две седмици Барселона отвори процеса по регистрация за допълнителни 14 000 места на трибуната “Гол Норд”.

Денят на домакинството срещу Севиля съвпада с изборите за нов президент на “блаугранас”. Разширението на капацитета с над 17 000 места ще мотивира повече от клубните членове да вземат участие във вота.

Барселона се завърна на “Камп Ноу” на 22 ноември 2025 година. Оттогава отборът превърна стадиона си в истинска крепост и спечели и 11-те мача, които изигра до момента.

Прогнозите на клуба са стадионът да бъде отворен с пълния си капацитет от около 105 000 зрители за началото на следващия сезон.

