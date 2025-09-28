Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели голямото дерби на петия кръг в Серия А с 2:1 срещу Наполи. И двете попадения за домакините паднаха преди почивката, когато точни бяха Алексис Салемакерс (3’) и Кристиан Пулишич (31’), а Кевин Де Бройне (60’) намали от дузпа след час игра. Именно при положението за 11-метровия наказателен удар пък “росонерите” останаха с човек по-малко, тъй като Первис Еступинян бе изгонен. По този начин футболистите на Масимилиано Алегри не само спечелиха четвърта поредна победа, но и взеха важен успех срещу настоящия шампион и основен претендент за титлата, изпреварвайки днешния си противник и изкачвайки се на върха в Серия А. За “партенопеите” пък това бе първо поражение в кампанията в италианското първенство, след като до момента момчетата на Антонио Конте имаха четири последователни победи.

Срещата започна по мечтан за домакините начин, след като Кристиан Пулишич демонстрира отличните си качества на фланга, където се измъкна от играч в синьо, напредна много бързо и подаде отличен успореден пас, който напълно необезпокоявания Алексис Салемакерс реализира в опразнената врата за 1:0. Това попадение се превърна и най-бързото до момента през сезона в италианското първенство.

Футболистите на Антонио Конте реагираха мигновено и в следващите минути поеха контрола върху срещата, натиквайки домакините в тяхната половина. В 10-ата минута Скот Мактоминей стреля опасно, но Майк Менян спаси. В 17-ата минута отново “росонерите” изпълниха корнер и Павлович стигна до топката, но не успя да я насочи в очертанията на вратата. В следващите няколко минути неаполитанците отново поставиха своя противник под натиск, а при една от ситуациите Ангиса се строполи в наказателното поле след съприкосновение с Лука Модрич, но реферът подмина ситуацията.

Малко след средата на първата част футболистите на Масимилиано Алегри осъществиха отлична бърза атака, Юсуф Фофана бе изведен с пас в перспектива и се оказа очи в очи с Алекс Мерет, но изстрелът му от изгодната позиция премина над напречната греда. “Росонерите” отново демонстрираха отлична ефективност след половин час игра, когато Страхиня Павлович осъществи отличен пробив отляво, пусна успоредно именно към Фофана, който с едно елегантно докосване намери Пулишич, а американецът бе безпощаден за 2:0 в полза на домакините.

В 37-ата минута Политано центрира много опасно отдясно, но Скот Мактоминей не успя да играе с топката, след като Томори се намеси. Шотландецът падна на тревата, но преглед на ситуацията с ВАР не доведе до отсъждане на наказателен удар. В последните минути на първата част Ди Лоренцо и Ангиса имаха добри възможности, но не успяха да насочат кълбото във вратата на Майк Менян.

Втората част отново започна с натиск на Наполи. В 57-ата минута центриране от десния фланг бе достигнато от Скот Мактоминей и Ангиса, който се сблъскаха, но въпреки това бе отправен удар, който Менян спаси. Впоследствие Ди Лоренцо опита да връхлети върху отбитата топка, но бе фаулиран от Первис Еступинян, а реферът Даниеле Чифи отсъди дузпа и показа жълт картон на еквадореца. Реферът бе повикан от ВАР да прегледа ситуацията на монитор и промени решението си, показвайки червен картон на бившия играч на Брайтън. Кевин Де Бройне се нагърби с изпълнението на 11-метровия наказателен удар и реализира за 2:1.

Малко преди изпълнението на дузпата Масимилиано Алегри жертва най-добрия си играч до момента Кристиан Пулишич, който до момента бе с гол и асистенция, но бе заменен от Давиде Бартезаги. В 68-ата минута на терена се появи и Рафаел Леао, който се появи на терена за пръв път в Серия А през тази кампания. Антонио Конте извърши първите промени в своя състав двайсет минути преди края на редовното време, когато на терена се появиха Давид Нерес, Лоренцо Лука и Елиф Елмас.

Играчите на Наполи продължиха да обграждат наказателното поле на Милан и в 75-ата минута Ди Лоренцо засече с глава центриране от фланга, но не успя да уцели рамката на вратата. В следващите минути “партенопеите” на няколко пъти вкараха опасно кълбото в наказателното поле, но домакините успяваха да се справят с дружни усилия. В 88-ата минута Ноа Ланг стреля опасно, но стражът на “росонерите” спаси. В 91-ата минута Нерес стреля много опасно и нацели дясната греда на Милан. До края на срещата играчите на Конте отправиха още няколко опасни удара, но в крайна сметка така и не успяха да достигнат до нещо повече.

С този успех Милан се изкачи на върха в Серия А и изпревари именно Наполи, който вече е втори, като само едно попадение разделя двата отбора.

