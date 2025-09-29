Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Маестро на 40 – майсторското представяне на Модрич срещу Наполи

Маестро на 40 – майсторското представяне на Модрич срещу Наполи

  • 29 сеп 2025 | 11:17
  • 3775
  • 0

Усмивките се завръщат, макар и плахо, по лицата на феновете на Милан. "Росонерите“ победиха шампиона Наполи с 2:1 в дербито от 5-ия кръг на Серия А, като сега двата отбора са заедно на върха в класирането.

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

С майсторско представяне срещу неаполитанците, Лука Модрич за пореден път напомни на целия футболен свят, че възрастта често е просто число. Приносът му на терена и към начина на игра на отбора на Алегри са ключови елементи.

Срещу отбора на Конте, неостаряващият полузащитник имаше 91% успеваемост от 58-те си подавания, 1 ключов пас, 10 от 13 успешни дълги подавания, 72 докосвания до топката и 4 отнети топки, давайки огромен принос за победата, която изглежда връща Милан в битката за титлата. Дори това да не се потвърди по-късно през сезона, сигурно е, че пристигането на хърватина в Милано донесе аурата на победител, от която клубът се нуждаеше, заедно с неговото несравнимо качество.

Цялостното представяне на Лука Модрич предизвиква възхищението и на съотборниците му в Милан, сред които е и френският ветеран Адриен Рабио. "Да играеш с Лука е лесно, защото той знае как да контролира темпото, въпреки че честно казано не знам как може да тича така в продължение на 90 минути на 40 години“, призна след снощната победа над Наполи колегата на хърватската легенда в халфовата линия.

"Той обича да играе футбол и се забавлява на терена, обича да защитава, да атакува, всичко. Този отбор има много качества и всички ние също се наслаждаваме на защитата, тъй като не беше лесно с 10 души, но показахме на какво сме способни", каза още Рабио.

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава
Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Модрич бе похвален специално и от наставника на Милан Макс Алегри след победата над Наполи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 491
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 789
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 959
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 537
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 671
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 848
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17746
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 25955
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20366
  • 22
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18876
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28283
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13240
  • 16