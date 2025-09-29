Маестро на 40 – майсторското представяне на Модрич срещу Наполи

Усмивките се завръщат, макар и плахо, по лицата на феновете на Милан. "Росонерите“ победиха шампиона Наполи с 2:1 в дербито от 5-ия кръг на Серия А, като сега двата отбора са заедно на върха в класирането.
С майсторско представяне срещу неаполитанците, Лука Модрич за пореден път напомни на целия футболен свят, че възрастта често е просто число. Приносът му на терена и към начина на игра на отбора на Алегри са ключови елементи.
Срещу отбора на Конте, неостаряващият полузащитник имаше 91% успеваемост от 58-те си подавания, 1 ключов пас, 10 от 13 успешни дълги подавания, 72 докосвания до топката и 4 отнети топки, давайки огромен принос за победата, която изглежда връща Милан в битката за титлата. Дори това да не се потвърди по-късно през сезона, сигурно е, че пристигането на хърватина в Милано донесе аурата на победител, от която клубът се нуждаеше, заедно с неговото несравнимо качество.
Цялостното представяне на Лука Модрич предизвиква възхищението и на съотборниците му в Милан, сред които е и френският ветеран Адриен Рабио. "Да играеш с Лука е лесно, защото той знае как да контролира темпото, въпреки че честно казано не знам как може да тича така в продължение на 90 минути на 40 години“, призна след снощната победа над Наполи колегата на хърватската легенда в халфовата линия.
"Той обича да играе футбол и се забавлява на терена, обича да защитава, да атакува, всичко. Този отбор има много качества и всички ние също се наслаждаваме на защитата, тъй като не беше лесно с 10 души, но показахме на какво сме способни", каза още Рабио.
Модрич бе похвален специално и от наставника на Милан Макс Алегри след победата над Наполи.
Снимки: Imago