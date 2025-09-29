Маестро на 40 – майсторското представяне на Модрич срещу Наполи

Усмивките се завръщат, макар и плахо, по лицата на феновете на Милан. "Росонерите“ победиха шампиона Наполи с 2:1 в дербито от 5-ия кръг на Серия А, като сега двата отбора са заедно на върха в класирането.

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

С майсторско представяне срещу неаполитанците, Лука Модрич за пореден път напомни на целия футболен свят, че възрастта често е просто число. Приносът му на терена и към начина на игра на отбора на Алегри са ключови елементи.

Срещу отбора на Конте, неостаряващият полузащитник имаше 91% успеваемост от 58-те си подавания, 1 ключов пас, 10 от 13 успешни дълги подавания, 72 докосвания до топката и 4 отнети топки, давайки огромен принос за победата, която изглежда връща Милан в битката за титлата. Дори това да не се потвърди по-късно през сезона, сигурно е, че пристигането на хърватина в Милано донесе аурата на победител, от която клубът се нуждаеше, заедно с неговото несравнимо качество.

🇭🇷 Modric v Napoli



⏱️ Minutes played: 90'

👟 Touches: 72

📐 Accurate passes: 53/58 (91%)

🔑 Key passes: 1

📤 Crosses (accurate): 1 (0)

🎯 Long balls (accurate): 13 (10)

🥅 Shots on target: 0

🚀 Shots off target: 0

🛑 Shots blocked: 1

🤹 Dribble attempts (successful): 1 (1)

⚔️… pic.twitter.com/MYEe3I5xfx — Milan Posts (@MilanPosts) September 28, 2025

Цялостното представяне на Лука Модрич предизвиква възхищението и на съотборниците му в Милан, сред които е и френският ветеран Адриен Рабио. "Да играеш с Лука е лесно, защото той знае как да контролира темпото, въпреки че честно казано не знам как може да тича така в продължение на 90 минути на 40 години“, призна след снощната победа над Наполи колегата на хърватската легенда в халфовата линия.

Adrien Rabiot admits he is shocked by Milan teammate Luka Modric after their victory over Napoli. ‘I don’t know how he can run like that for 90 minutes at age 40.’#ACMilan #Napoli #SerieA #MilanNapoli #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/mW51UjNpD3 — Football Italia (@footballitalia) September 28, 2025

"Той обича да играе футбол и се забавлява на терена, обича да защитава, да атакува, всичко. Този отбор има много качества и всички ние също се наслаждаваме на защитата, тъй като не беше лесно с 10 души, но показахме на какво сме способни", каза още Рабио.

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Модрич бе похвален специално и от наставника на Милан Макс Алегри след победата над Наполи.

Снимки: Imago