Бивш германски национал с нови грозни изцепки

Легендата на германския футбол Марио Баслер отклони поканата на женския футболен тим на Хамбургер Шпортферайн да изгледа на живо мача им в сряда с Байерн Мюнхен от четвъртфиналите за Купата на страната. Бившият полузащитник получи поканата, за да може да се запознае отблизо с женския футбол. "Това ще бъде голям мач и страхотно спортно събитие. Сигурни сме, че след тези 90 минути вие ще видите женския футбол по различен начин", заявиха от Хамбургер в профила си в "Инстаграм".

Преди дни Баслер разбуни духовете в Германия, след като заяви при гостуване в подкаста Зюдвеструндфунк, че "женският футбол няма общо с футбола". Бившият играч на Байерн отклони поканата на женския тим на Хамбургер, като заяви, че по същото време ще има по-важна работа и трябва да записва собствения си подкаст Баслер балерт.

Снимки: Gettyimages