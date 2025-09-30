Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31328
  • 29

След официалното посрещане на правителствения терминал на летище Васил Левски тази сутрин, волейболните национали на България бяха приветствани и от многохилядна тълпа, която се беше събрала на площад "Александър Невски" в столицата.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!
Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

Събитието започна с парад с открит автобус, който потегли от хотел "Витоша" в Студентски град. Парадът премина през централната част на София, включително и "Триъгълника на властта", след което волейболистите пристигнаха на площад "Александър Невски", където ги очакваха хиляди привърженици.

93 София посреща волейболните национали

Там националите бяха представени един по един пред феновете, започвайки със Симеон Николов, който беше последван от Илия Петков, Мартин Атанасов, Борис Начев, Аспарух Аспарухов, капитанът на отбора Алекс Грозданов, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Стоил Палев, Димитър Добрев, Дамян Колев, Александър Николов, Преслав Петков, физиотерапевтите Христо Тодоров и Николай Касабов, статистикът Борис Николов, тийм мениджърът Стефан Чолаков, помощник треньорът Франческо Кадеду, помощник треньорът Андрей Жеков и старши треньорът Джанлоренцо Бленджини.

След това посрещане речи държаха президентът на Българска федерация по волейбол Любомир Ганев и единственият българин във волейболната Зала на славата Димитър Каров.

Любо Ганев: Обещаваме да ви радваме, а вие ни подкрепяйте!
Любо Ганев: Обещаваме да ви радваме, а вие ни подкрепяйте!
 Големият Димитър Каров към националите: Благодаря ви от сърце!
Големият Димитър Каров към националите: Благодаря ви от сърце!

След тях кратки речи държаха и всички волейболисти от националния отбор на България, както и старши треньорът Джанлоренцо Бленджини, който запали публиката с едно просто - "България, юнаци".

Джанлоренцо Бленджини: Българи, юнаци
Джанлоренцо Бленджини: Българи, юнаци
 Алекс Грозданов: Изключително съм щастлив, че успяхме да обединим нацията
Алекс Грозданов: Изключително съм щастлив, че успяхме да обединим нацията
 Алекс Николов: Много обичам България! Радвам се, че успяхме да сплотим цяла една нация!
Алекс Николов: Много обичам България! Радвам се, че успяхме да сплотим цяла една нация!
 Руси Желев: София да потърси по-голям площад за олимпийското злато през 2028 година
Руси Желев: София да потърси по-голям площад за олимпийското злато през 2028 година
Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

  • 30 сеп 2025 | 15:47
  • 715
  • 0
Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

  • 30 сеп 2025 | 15:29
  • 2174
  • 1
Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

  • 30 сеп 2025 | 15:15
  • 865
  • 0
Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

  • 30 сеп 2025 | 14:49
  • 1274
  • 2
Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

  • 30 сеп 2025 | 14:36
  • 1203
  • 0
Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

  • 30 сеп 2025 | 13:54
  • 1804
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97809
  • 87
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14276
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8323
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20221
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427332
  • 14