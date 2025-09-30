Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

След официалното посрещане на правителствения терминал на летище Васил Левски тази сутрин, волейболните национали на България бяха приветствани и от многохилядна тълпа, която се беше събрала на площад "Александър Невски" в столицата.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

Събитието започна с парад с открит автобус, който потегли от хотел "Витоша" в Студентски град. Парадът премина през централната част на София, включително и "Триъгълника на властта", след което волейболистите пристигнаха на площад "Александър Невски", където ги очакваха хиляди привърженици.

Там националите бяха представени един по един пред феновете, започвайки със Симеон Николов, който беше последван от Илия Петков, Мартин Атанасов, Борис Начев, Аспарух Аспарухов, капитанът на отбора Алекс Грозданов, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Стоил Палев, Димитър Добрев, Дамян Колев, Александър Николов, Преслав Петков, физиотерапевтите Христо Тодоров и Николай Касабов, статистикът Борис Николов, тийм мениджърът Стефан Чолаков, помощник треньорът Франческо Кадеду, помощник треньорът Андрей Жеков и старши треньорът Джанлоренцо Бленджини.

След това посрещане речи държаха президентът на Българска федерация по волейбол Любомир Ганев и единственият българин във волейболната Зала на славата Димитър Каров.

Любо Ганев: Обещаваме да ви радваме, а вие ни подкрепяйте!

Големият Димитър Каров към националите: Благодаря ви от сърце!

След тях кратки речи държаха и всички волейболисти от националния отбор на България, както и старши треньорът Джанлоренцо Бленджини, който запали публиката с едно просто - "България, юнаци".

Джанлоренцо Бленджини: Българи, юнаци

Алекс Грозданов: Изключително съм щастлив, че успяхме да обединим нацията

Алекс Николов: Много обичам България! Радвам се, че успяхме да сплотим цяла една нация!

Руси Желев: София да потърси по-голям площад за олимпийското злато през 2028 година

Снимки: Владимир Иванов