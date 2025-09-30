Големият Димитър Каров към националите: Благодаря ви от сърце!

Единственият българин във волейболната Зала на славата Димитър Каров благодари от сърце на волейболните национали на България, които завоюваха сребърния медал на Световното първенство за това, което те показаха на Мондиала във Филипините.

Големият Каров говори по време на специалното посрещане, което беше организирано на площад „Александър Невски“ в столицата. Там „лъвовете“ бяха привествани от хиляди свои почитатели, а преди това направиха парад с открит автобус из столицата.

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

„Скъпи български момчета, скъпи волейболисти, с това, което вие направихте, вие разплакахте България от радост. Благодарим ви от сърце. Пожелаваме светло волейболно бъдеще, защото това, което демонстрирахте, беше изключително. Вие минахте през много тежки моменти на това Световно първенство. Още от първия мач срещу Германия беше решаващо. Аз знаех, че, ако загубим този мач, ни чакат словенците, а те са жестоки, те не прощават. Вие издържахте и победихте, победихте и Словения, след това дойдоха американците, всички знаем каква е тяхната сила във волейбола. Вие успяхте да обърнете мача от 0:2, което беше героично.



„Накрая дойде мачът с Чехия, тази школа, която много ни е мъчила, която играе много интелигентен волейбол. Вие успяхте да ги надиграете, вие успяхте да ги укротите, вие успяхте да ги победите.



„Благодаря ви от сърце за това, че стигнахте до този финал, за това, че зарадвахте цяла България и показахте на всички българи, че волейболът е една красива игра и има много бъдеще в нашата държава. И накрая искам да благодаря на италианските специалисти, които работиха така всеотдайно, създаваха такава необичайна обстановка около отбора и всичко това даде положителните резултати. Системата, която вие въведохте с трима нападащи волейболисти показа, че този, който може да играе с топката, е полезен на отбора. Благодаря ви“, каза големият Димитър Каров.

Снимки: Владимир Иванов