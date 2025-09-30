Джанлоренцо Бленджини: Българи, юнаци

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини държа много кратко слово по време на специалното посрещане, което беше организирано за световните вицешампиони на площад „Аленсадър Невски“ в София.

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Италианският специалист, който пое „лъвовете“ в началото на миналото лято, каза само едно: „Българи, юнаци! България, юнаци! Благодаря!“. Това предизвика скандиране на тази популярна фраза от насъбралата се многохилядна тълпа, която приветства волейболните герои на България в столицата.

Снимки: Владимир Иванов