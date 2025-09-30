Руси Желев: София да потърси по-голям площад за олимпийското злато през 2028 година

Националът Руси Желев говори много емоционално вред хилядите фенове на волейбол на площад “Алекснадър Невски” в София.

“България винаги е била волейбол, и винаги ще бъде волейбол! Нека не са заблуждаваме, че това е последният път, който ще се виждаме тук по такава причина. Искам да кажа на всичките мои приятели и съотборници, че те всъщност вече са моите герои. И аз съм горд да бъде с тях на игрището и да радваме всички вас. Бих съветвал община “София” да потърси по-голям площад за олимпийското злато през 20028 година”, каза Руси Желев.