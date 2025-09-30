Любо Ганев: Обещаваме да ви радваме, а вие ни подкрепяйте!

Президентът на БФВ Любо Ганев поздрави феновете на волейбола, които приветствате българските волейболисти на площад “Александър Невски” в София.

“Аз се чувствам най-гордият президент на федерация, не само в България , но и в целия свят. Направихме страхотни неща. Искам да благодаря на всички вас, на хората от площадите и улиците. Ние усещахме и във Филипините вашата подкрепа. Ние обещаваме, ще ще ви радваме, а вие ни подкрепяйте”, заяви гордият Любо Ганев.