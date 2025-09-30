Алекс Грозданов: Изключително съм щастлив, че успяхме да обединим нацията

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов благодари на всички феновете, които посрещнаха „лъвовете“ в центъра на София след сребърния им медал на Световното във Филипините, който тимът ни спечели.

Грозданов, който пое капитанската лента след идването на Джанлоренцо Бленджини в началото на миналото лято, също така заяви, че е много щастлив от факта, че успехът на „лъвовете“ е успял да обедини цялата нация. Както е известно в неделя финалът между България и Италия беше гледан от хиляди българи, които се бяха събрали по площадите.

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

„Момчета, вие осъзнавате ли какво сме направили тук? Аз не мога да видя последната редица с хора! Огромно благодаря на всички! Невероятно е! Изключително съм щастлив, че успяхме да обединим нацията, че всички сте тук с нас да споделите успеха на една държава. Благодаря ви отново! И от името на целия отбор, защото ние дадохме много това лято, за да се подготвим, минахме през доста тежки моменти, контузии и накрая имаше резултат. Така че благодаря, благодаря и за вашата подкрепа по време на целия турнир“, каза капитанът на „лъвовете“.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов