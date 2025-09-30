Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов: Изключително съм щастлив, че успяхме да обединим нацията

Алекс Грозданов: Изключително съм щастлив, че успяхме да обединим нацията

  • 30 сеп 2025 | 19:18
  • 476
  • 0

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов благодари на всички феновете, които посрещнаха „лъвовете“ в центъра на София след сребърния им медал на Световното във Филипините, който тимът ни спечели.

Грозданов, който пое капитанската лента след идването на Джанлоренцо Бленджини в началото на миналото лято, също така заяви, че е много щастлив от факта, че успехът на „лъвовете“ е успял да обедини цялата нация. Както е известно в неделя финалът между България и Италия беше гледан от хиляди българи, които се бяха събрали по площадите.

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

„Момчета, вие осъзнавате ли какво сме направили тук? Аз не мога да видя последната редица с хора! Огромно благодаря на всички! Невероятно е! Изключително съм щастлив, че успяхме да обединим нацията, че всички сте тук с нас да споделите успеха на една държава. Благодаря ви отново! И от името на целия отбор, защото ние дадохме много това лято, за да се подготвим, минахме през доста тежки моменти, контузии и накрая имаше резултат. Така че благодаря, благодаря и за вашата подкрепа по време на целия турнир“, каза капитанът на „лъвовете“.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

  • 30 сеп 2025 | 15:47
  • 724
  • 0
Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

  • 30 сеп 2025 | 15:29
  • 2198
  • 1
Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

  • 30 сеп 2025 | 15:15
  • 868
  • 0
Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

  • 30 сеп 2025 | 14:49
  • 1277
  • 2
Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

  • 30 сеп 2025 | 14:36
  • 1217
  • 0
Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

  • 30 сеп 2025 | 13:54
  • 1810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98335
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31703
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14629
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8760
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21202
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427505
  • 14