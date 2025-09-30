Популярни
  3. Алекс Николов: Много обичам България! Радвам се, че успяхме да сплотим цяла една нация!

Алекс Николов: Много обичам България! Радвам се, че успяхме да сплотим цяла една нация!

  • 30 сеп 2025 | 18:50
  • 2105
  • 0

Реализатор и нападател №1 на Световното първенство по волейбол във Филипините Александър Николов говори пред хилядите фенове на площад “Александър Невски” в София.

“Здравейте прекрасни българи! Искам да благодаря на моят отбор. Моите най-добри приятели в моя живот. Аплодисменти и за вас! Аз съм, абсолютно, без думи… Много благодаря за цялата подкрепа! Много обичам България! Радвам се, че успяхме да сплотим цяла една нация! Това е много по-важно от всеки един медал”, заяви Алекс Николов.

