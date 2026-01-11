“Българският” Гротадзолина с 14-а загуба в Италия

Отборът на Юаса Батери (Гротадзолина) записа 14-а загуба в италианската Суперлига.

Тимът, който скоро може да бъде подсилен от национала Димитър Димитров, загуби гостуването си на МА Акуа С. Бернардо (Кунео) с 0:3 (23:25, 23:25, 18:25) в мач от 15-ия кръг.

Световните вицешампиони с България Илия Петков и Георги Татаров бяха в групата за мача.

Илия Петков не влезе в игра, а Георги Татаров се появи като резерва в първите 2 части, а третата я започна от самото начало и записа 2 точки (17% ефективност в атака, 22% перфектно и 56% позитивно посрещане - 5).

Амир Голзадех се отличи с 16 точки за Гротадзолина.

Иван Зайцев бе най-резултатен за Кунео с 14 точки (2 блока). Марко Седлачек добави още 13 точки.

Гротадзолина остана на последното място с актив от 4 точки (1 победа, 14 загуби).

Кунео е 9-и с 12 точки (3 победи, 12 загуби).