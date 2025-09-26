Хойлунд: Искам да стана нападател, който вкарва много голове

Расмус Хойлунд се завърна в Серия А, след като през лятото премина от Манчестър Юнайтед в Наполи. Датският национал прекара само един сезон на “Олд Трафорд”, който бе доста неуспешен. Сега той се надява да си върне формата и да бележи редовно за неаполитанците.

“Имам доста сериозен опит за 22-годишен, но сега съм в Наполи и планирам да остана. Искам да стана нападател, който вкарва много голове. Развих се много последните години, но все още имам много да уча”, споделя Хойлунд в интервю за “Република”.

🇩🇰🎙️Rasmus Hojlund:



"In my career I’ve never felt like the most talented in the group, even if to play for Manchester United or #Napoli you have to be a striker of a certain level. But I’ve always had to work harder than others and I’m aware of that. That’s why Cristiano is my… pic.twitter.com/Vj7IrWl2ti — Napoli Zone (@TheNapoliZone) September 26, 2025

“Никога не съм се чувствал като най-талантливия в групата. Винаги е трябвало да работя повече от останалите. Затова Кристиано Роналдо е идолът ми. Той винаги иска да се подобрява и работи много, за да става още по-добър. За мен най-добрите нападатели са Роналдо, Холанд, Левандовски и Гьокереш. Ако говорим за Серия А това са Лукаку, Влахович и Лаутаро Мартинес. След това съм аз, Расмус”, допълва той.

Попитан за разликите между Серия А и Висшата лига, той отговаря: “Серия А е такава, каквато си я спомням от сезона ми в Аталанта. Залага се много на тактиката и има много дуели един на един. В Премиър Лийг темпото е по-високо, всички са бързи, силни и физически експлозивни”.