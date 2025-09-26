Манчестър Сити удължи договора на една от младите си звезди

Манчестър Сити удължи договора на халфа Нико О'Райли, съобщиха от клуба. Споразумението с 20-годишния футболист е до лятото на 2030 година.

„Никога няма да забравя този ден. В Сити съм от осемгодишен и да стигна до първия отбор и да играя за него е сбъдната мечта. Подписването на нов договор е наистина нещо специално“, заяви О'Райли.

We're delighted to announce that Nico O'Reilly has extended his contract at City until 2030 ✍️🩵 pic.twitter.com/RbWs7MDb6G — Manchester City (@ManCity) September 26, 2025

„Много се гордея със себе си, както и майка ми! Тя пожертва много, за да стигна до позицията, в която се намирам сега, така че се радвам за нея толкова, колкото и за себе си", добави младокът.

„Честно казано, това е само началото. Изминах дълъг път, но искам да продължа напред, да се усъвършенствам всеки ден и да стана по-добър играч. Тук, в Сити, под ръководството на Пеп, знам, че мога да го постигна. Това е най-доброто място за един футболист", изтъкна О'Райли.

Always a Blue 🩵 pic.twitter.com/d1FBaNso1I — Manchester City (@ManCity) September 26, 2025

„Искам да благодаря на всички, които работят в академията, на моите съотборници, на Пеп, на треньорския щаб и на феновете на Сити, защото без всички тези хора, които ме подкрепяха по пътя, нищо от това нямаше да е възможно“, добави той.

О'Райли е възпитаник на Манчестър Сити и е изиграл 27 мача за първия отбор на „гражданите“, в които е отбелязал 5 гола и е направил 2 асистенции.