Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити удължи договора на една от младите си звезди

Манчестър Сити удължи договора на една от младите си звезди

  • 26 сеп 2025 | 21:49
  • 1796
  • 0
Манчестър Сити удължи договора на една от младите си звезди

Манчестър Сити удължи договора на халфа Нико О'Райли, съобщиха от клуба. Споразумението с 20-годишния футболист е до лятото на 2030 година.

„Никога няма да забравя този ден. В Сити съм от осемгодишен и да стигна до първия отбор и да играя за него е сбъдната мечта. Подписването на нов договор е наистина нещо специално“, заяви О'Райли.

„Много се гордея със себе си, както и майка ми! Тя пожертва много, за да стигна до позицията, в която се намирам сега, така че се радвам за нея толкова, колкото и за себе си", добави младокът.

„Честно казано, това е само началото. Изминах дълъг път, но искам да продължа напред, да се усъвършенствам всеки ден и да стана по-добър играч. Тук, в Сити, под ръководството на Пеп, знам, че мога да го постигна. Това е най-доброто място за един футболист", изтъкна О'Райли.

„Искам да благодаря на всички, които работят в академията, на моите съотборници, на Пеп, на треньорския щаб и на феновете на Сити, защото без всички тези хора, които ме подкрепяха по пътя, нищо от това нямаше да е възможно“, добави той.

О'Райли е възпитаник на Манчестър Сити и е изиграл 27 мача за първия отбор на „гражданите“, в които е отбелязал 5 гола и е направил 2 асистенции.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1498
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1950
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1365
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1926
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1696
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16699
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131548
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60850
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4543
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1928
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2318
  • 3