Райън Шерки подновява тренировки

Още една добра новина за Манчестър Сити, тъй като Раян Шерки, който отсъства от края на август, скоро може да се завърне на терена. Френският национал пропусна последните пет мача заради контузия на бедрения мускул.

Според последни информации, Шерки се е възстановил от контузията си и вече е започнал рехабилитация. Лоик Танзи (L’Equipe) съобщава, че играчът скоро ще се присъедини отново към тренировките на Манчестър Сити и може да бъде включен в състава за следващия мач от Шампионската лига срещу Монако или за гостуването в Премиър лийг срещу Брентфорд.

Ранното завръщане на Шерки може да даде огромен тласък на отбора на Пеп Гуардиола. Младият играч започна обещаващо сезона, отбелязвайки гол в дебюта си в лигата срещу Уулвс и показвайки изключително представяне на Световното клубно първенство на ФИФА. Контузията му дойде в неподходящ момент, но сега изглежда, че той ще се завърне по-рано от очакваното.

Креативността и техническите умения на френския полузащитник могат значително да подсилят играта на Сити и да донесат съществен принос през останалата част от сезона.

Снимки: Gettyimages