Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Райън Шерки подновява тренировки

Райън Шерки подновява тренировки

  • 26 сеп 2025 | 04:27
  • 3124
  • 0
Райън Шерки подновява тренировки

Още една добра новина за Манчестър Сити, тъй като Раян Шерки, който отсъства от края на август, скоро може да се завърне на терена. Френският национал пропусна последните пет мача заради контузия на бедрения мускул.

Според последни информации, Шерки се е възстановил от контузията си и вече е започнал рехабилитация. Лоик Танзи (L’Equipe) съобщава, че играчът скоро ще се присъедини отново към тренировките на Манчестър Сити и може да бъде включен в състава за следващия мач от Шампионската лига срещу Монако или за гостуването в Премиър лийг срещу Брентфорд.

Ранното завръщане на Шерки може да даде огромен тласък на отбора на Пеп Гуардиола. Младият играч започна обещаващо сезона, отбелязвайки гол в дебюта си в лигата срещу Уулвс и показвайки изключително представяне на Световното клубно първенство на ФИФА. Контузията му дойде в неподходящ момент, но сега изглежда, че той ще се завърне по-рано от очакваното.

Креативността и техническите умения на френския полузащитник могат значително да подсилят играта на Сити и да донесат съществен принос през останалата част от сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1323
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1717
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1200
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1820
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1598
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1275
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15235
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130091
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58916
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4121
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1722
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2079
  • 3