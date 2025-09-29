Популярни

Димарко разкри какъв проблем е имал с Индзаги

  • 29 сеп 2025 | 17:07
  • 1902
  • 0

Федерико Димарко заяви, че е имал проблем по времето на Симоне Индзаги. Играчът на Интер бе откровен на пресконференцията преди утрешния двубой срещу Славия (Прага) в Шампионската лига.

“Можеш да се развиваш като играеш. Когато те сменят толкова пъти в 60-ата минута, е трудно да растеш. Играя повече тази година и това се отразява”, заяви Димарко.

“Търсим четвърта поредна победа. Аз работя върху това да си върна увереността, която загубих напоследък. Липсваше ми увереност на лична основа. Осъзнах, че не се представям толкова добре, колкото предишните три години и половина, но това може да се случи. Преодолявам го с помощта на треньора и съотборниците ми”, допълни той.

