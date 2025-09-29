Димарко разкри какъв проблем е имал с Индзаги

Федерико Димарко заяви, че е имал проблем по времето на Симоне Индзаги. Играчът на Интер бе откровен на пресконференцията преди утрешния двубой срещу Славия (Прага) в Шампионската лига.

“Можеш да се развиваш като играеш. Когато те сменят толкова пъти в 60-ата минута, е трудно да растеш. Играя повече тази година и това се отразява”, заяви Димарко.

Dimarco: "Mi serviva il cambio di allenatore? Io dico solo che più giochi più migliori la condizione. Uscendo matematicamente dopo 60 minuti era difficile crescere di condizione, quest'anno si vede la differenza visto che gioco molto di più" pic.twitter.com/G7a3FwOSjp — Daniele Mari (@marifcinter) September 29, 2025

“Търсим четвърта поредна победа. Аз работя върху това да си върна увереността, която загубих напоследък. Липсваше ми увереност на лична основа. Осъзнах, че не се представям толкова добре, колкото предишните три години и половина, но това може да се случи. Преодолявам го с помощта на треньора и съотборниците ми”, допълни той.