  Киву се скара с фен заради Лаутаро Мартинес

Киву се скара с фен заради Лаутаро Мартинес

  • 26 сеп 2025 | 13:48
  • 1165
  • 0
Киву се скара с фен заради Лаутаро Мартинес

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву се скара с фен по време на тренировка, след като привърженикът направи забележка за нападателя Лаутаро Мартинес, информира Corriere dello Sport. Според източника Мартинес е отбелязал гол по време на тренировка. Един фен казал: „Сега го направете и в събота.“

„Моля, уважавайте тези играчи, които работят. Не искам да чувам за събота или за каквото и да било друго!“, отговори старши треньорът на Интер.

28-годишният аржентинец Мартинес е отбелязал един гол и е направил една асистенция в четири мача през сезон 2025/26.

Интер ще гостува на Каляри в мач от Серия А в събота, 27 септември. Двубоят започва в 21:45 часа.

